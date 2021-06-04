نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض بنك الراجحي بدون كفيل يصل ل 2 مليون ريال في المقال التالي
قرض بنك الراجحي، مصرف الراجحي الذي يعتبر من أشهر البنوك داخل المملكة العربية السعودية، حيث أن هذا البنك بالتحديد يقوم بتقديم مجموعة كبيرة من الخدمات المختلفة والمميزة لعملائه، هذه الخدمات التي تهدف إلى تسهيل معاملاتهم المالية وحل جميع الأزمات المالية، كما أن خدمات هذا البنك سريعة فمثلاً مدة حصول عميل ما على تمويل خاص به لا تتجاوز الثلاثون دقيقة، وسنقوم في هذا المقال بشرح كيف يمكن الحصول على قرض بنك الراجحي.
قرض بنك الراجحي
بنك الراجحي يقدم مجموعة كبيرة من الخدمات المالية المختلفة مثل القروض التي تسير جميعها على قواعد وتشريعات الدين الإسلامي، وأكثر خدمات هذا البنك تأتي على هيئة القروض الشخصية التي يتم منحها للعملاء لحل جميع أزماتهم المالية، كما أن البنك يدعم خدمة قروض العقارات لمساعدة الشباب المقبلة على الزواج وتقديم تسهيلات مختلفة.
شروط قرض بنك الراجحي للمقيمين
يوجد مجموعة من الشروط التي يجب قام بنك الراجحي بوضعها في حالة الرغبة للحصول على القرض، هذه الشروط متمثلة في:
- أن يتراوح عمر العميل بين ٢١ إلى ٦٠ عام كحد أقصى عند سداده لأخر قسط من القرض.
- أن يمتلك العميل مصدر رزق ثابت غير منقطع يضمن للبنك دفع قيمة الأقساط بشكل دائم.
- يجب أن تتوافر جميع الشروط التي وضعها البنك في الشخص المتقدم للحصول على القرض.
- أن يقوم العميل بالتقديم من خلال موقع بنك الراجحي الإلكتروني وإدخال البيانات الشخصية.
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