كيفية الاستعلام عن أهلية حافز وطريقة التسجيل في البرنامج

برنامج حافز من أهم برامج الدعم التي تم إطلاقها من قبل حكومة المملكة، لتقوم من خلالها بتقديم الدعم للمواطنين من العاطلين ويجدون صعوبة في إيجاد عمل مناسب، ووفقًا لقرارات مجلس الوزراء الأخيرة، فإن المستفيد من البرنامج يستمر في الحصول على الدعم لفترة 15 شهر، بعد أن كانت فترة الدعم قبل تعديلات مجلس الوزراء السعودي 12 شهر فقط، ويضع البرنامج عدد من الضوابط والشروط التي يتم وفقًا لها، قبول طلبات المتقدمين للتسجيل والحصول على الدعم، في حين أن المستفيد ممن تقدم بطلب التسجيل يمكنه الاستعلام عن أهلية حافز، عبر منصة البرنامج الإلكترونية.

الاستعلام عن أهلية حافز

يتيح برنامج حافز من خلال موقعه الإلكتروني لجميع المتقدمين للتسجيل، إمكانية الاستعلام عن نتيجة الأهلية لطلبات التسجيل المقدمة، وذلك من خلال منصة حافز الإلكترونية، حيث يمكن للمستفيد معرفة نتيجة الأهلية من خلال اتباع الخطوات التالية:

التسجيل في حافز

حافز هو برنامج دعم العاطلين عن العمل، المقدم من الجهات المسؤولة بالمملكة، وينقسم البرنامج إلى شقين، الأول تحت مسمى حافز البحث عن عمل، ويتم خلاله منح المستفيدين راتب شهري بقيمة 2000 ريال لفترة عام كامل، والشق الثاني هو حافز صعوبة إيجاد عمل، ويتم خلاله منح المقبولين راتب بقيمة 1500 ريال، بعدد دفعات ثلاثة، ويمكن للراغبين التسجيل بالبرنامج من خلال اتباع الآتي:

قم بالدخول على رابط منصة حافز الإلكترونية قم بإدخال رقم الهوية للمتقدم قم بإدخال البيانات المطلوبة للتقديم قم بالإطلاع على شروط وأحكام الخدمة والنقر بالموافقة عليها قم بإدخال رمز التحقق الظاهر أمامك قم بعد الانتهاء بالنقر على إرسال الطلب انتظر حتى يتم مراجعة الطلب من الجهات المسؤولة والموافقة عليه.

حافز الرقم الموحد

حافز من برامج الدعم التي تقوم بتوفير الدعم المناسب للشباب السعودي في صورة راتب شهري، بجانب مجموعة من الدورات التدريبية التي تساعد على رفع مستوى مهارات المستفيدين، لتتناسب مع متطلبات سوق العمل، الأمر الذي يساعد في إتاحة الكثير من فرص العمل أمام مختلف الشباب، ويتيح البرنامج للمستفيدين من البرنامج والشباب السعودي الراغبين في الاستفسار عن الخدمات المقدمة، والإبلاغ عن المشكلات، إمكانية التواصل مع مقدمي الخدمات والدعم الفني من خلال الاتصال على الرقم: 920020301 أو من خلال الاتصال على الرقم: 920011559.