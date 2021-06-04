شاومي ردمي نوت 10 5 جي الجديد ومعرفه سعره ومواصفاته مكتبه جرير

شاومي ردمي نوت 10 من اهم الهواتف الحديثة التي تم إطلاقها حديثا بالمملكة والتي أعلنت عنه مكتبه جرير عبر صفحتها الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي، كما تم الإعلان أيضا حديثا عن مجموعه من الهواتف الحديثة منها انفنكس نوت 10 برو و ريلمي 8 برو الجديد ومعرفه مواصفاتهم واهم مميزاتهم وسعرهم الحالي بالأسواق، والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف علي مواصفات ومميزات الهاتف ومعرفه سعره الحالي من مكتبه جرير.

شاومي ردمي نوت 10 5 جي

أعلنت المكتبة عن الهاتف وأعلنت عن مواصفاته الجديدة والتي سوف نوضحها لكم عن طريق النقاط الأتية:

أبعاد الهاتف 161.8×75.3×8.9 ملي ويزن 190 جرام.

الهاتف يدعم المستشعرات بالإضافة إلى ذلك ريد للتحكم في الأجهزة الكهربائية عن بعد.

الهاتف يدعم تركيب شريحتين اتصال من نوع نانو حتي شبكات الجيل الخامس.

الخامات المصنوع منها الهاتف البلاستيك اللامع.

شاشه الهاتف من نوع ips بمساحه 6.5 انش بدقه 1080×2400 fhd وتدعم كثافه بكسلات تصل إلي 405 بكسل بالإضافة إلي دعمها طبقه حماية من نوع corning gorilla galss جيل ثالث.

الهاتف يدعم معالج من نوع mediatek mt6833 بتكنولوجيا 7 نانو ومعالج رسومي اخر من نوع mali-g57.

سعه تخزين الهاتف تأتي بثلاث أصدارات وهي:

الأول بسعة 64 جيجا مع ذاكره رام 4 جيجا. الثاني بسعة 128 جيجا مع ذاكره رام 4 جيجا. الثالث بسعة 128 جيجا مع ذاكره رام 6 جيجا.

الكاميرا الخلفية للهاتف تأتي بارزه قليلا عن ظهر الهاتف وتدعم ثلاث كاميرات الأولي فيها بدقه 48 بكسل والثانية بدقه 2 بكسل للتصوير لماكرو والثالثة بدقه 2 بكسل للعزل.

تدعم الكاميرا الأمامية فلاش ليد.

الكاميرا الأمامية للهاتف تأتي بدقه 8 بكسل.

الهاتف يدعم ميكروفون ثانوي لعزل الصوت عن الضوضاء.

يدعم الهاتف مستشعر بصمه اصبع مدمجه بزر البور بالإضافة لدعمه إلي بصمه وجهه.

بطاريه الهاتف تأتي بحجم 5000 ملي أمبير بالإضافة إلي شاحن بقوه 18 وآت.

ألوان الهاتف الأخضر والفضي والأزرق و الرمادي.

سعر redmi note 10

أعلنت مكتبه جرير حاليا عن سعر الهاتف الجديد والمتوافر ألان بالمكتبة باللون الأسود أو اللون الأزرق أو اللون الفضي بسعة تخزين 128 جيجا مع ذاكره رام 6 جيجا بسعر 799 ريال سعودي بالإضافة إلي هدايا بقيمه 100 ريال أو شهاده بقيمه 100 ريال كما أعلنت المكتبة عن كيفيه طلب المنتج بسهوله.