شروط فتح حساب البنك السعودي للاستثمار وخطواته

يعد البنك السعودي للاستثمار من اهم البنوك التي تخدم الأفراد والشراكات بالمملكة لكونها شركة سعودية مساهمة ويعمل البنك على توفير الجهد والوقت بفتح حسابات بنكية عبر الأنترنت دون الذهاب إلى الفروع للحصول على خدمات البنك منها اجراء الحولات البنكية إيقاف البطاقات عند سرقتها وكذلك معرفه أسعار صرف العملات وغير، وتشمل قائمة الملّاك الرئيسيين للبنك السعودي للاستثمار المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وشركة سعودي أوجيه المحدودة.

كما أن البنك يملك العديد من الفروع حيث يوجد عدد 52 فرعاَ منها 12فرعاَ نسائي موّزعة في أنحاء المملكة العربية السعودية التي تقوم بتقديم خدمات الاستثمار و خدمة السداد والخدمات الالكتروانية .

شروط فتح حساب البنك السعودي للاستثمار

الايقل عمر المواطن عن 15 عام. يحمل معه بطاقة هوية سارية. ألا يقل عمر مواطن دول مجلس التعاون الخليجي عن 18سنة. ويحمل جواز سفر ساري وان يكون له عنوان دائم بالمملكة العربية السعودية. يشترط ألا يقل عمر الوافد عن 18 عاماً، ويحمل إقامة سارية المفعول. يجب ألا يقل عمر الوافد عن 18 عاماً، ويحمل إقامة سارية المفعول.

خطوات فتح حساب لدى البنك السعودي للاستثمار

الدخول على موقع الإلكتروني للبنك وتقديم طلب فتح حساب بنكى.

اختر المنتج المطلوب.

قم ملي الطلب.

احتفظ بالرقم المرجعي.

قم بزيارة فرعك الأقرب لاستكمال الخطوات حيث سيقوم البنك بالتواصل معك خلال يومي عمل فقط من تقديم الطلب.

كما يمكن تقديم طلب فتح الحساب من خلال الاتصال بالبنك على خدمة فلكس كول المجانية على الرقم 8000 124 800 ، أو زيارة أحد الفروع.

والجدير بالذكر انه قد قام البنك السعودي للاستثمار بتقديم العديد من الخدمات المتنوعة عبر خدمة الإنترنت البنكي فلكس كليك وعبر تطبيق البنك فلكس تاتش الخاص بااجهزة الجوال وفلكس ترانسفير للتحويل الدولي وتعمل كل هذه الخدمات وغيرة على خدمة المواطنين لتيسير التعامل مع البنك وفروعه غير معرفه حساب الراتب الذى يتميز انة متاح بالريال السعودي فقط مع وجود إمكانية إصدار دفتر شيكات مجاناً وايضا يتم إصدار بطاقة صراف آلي مدى بمميزات السحب من أجهزة الصراف الآلي والمشتريات ويطبع كشف الحساب مرة واحدة في السنه وغيرها الكثير بالنسبة للافراد الذين تم تحويل رواتبهم إلى البنك لتلبية احتياجتهم.