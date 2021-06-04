نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموارد البشرية تعلن استثناء 10 فئات من الحضور لمقرات العمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن الفئات المستثناة من الحضور إلى مقرات العمل في القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي في ظل استمرار جائحة كورونا المستجد، وهذه الفئات حددتها هيئة الصحة العامة (وقاية) والتي أعلنت عن 10 فئات مستثناة من الحضور إلى مرات العمل، إلا أنه يشترط على تلك الفئات أن تقوم بتقديم تقرير طبي إلى جهة العمل يثبت الإصابة بالأمراض التي تم أعفاؤها من الحضور إلى مقرات العمل.

الفئات المستثناة من الحضور إلى مقرات العمل في ظل استمرار جائحة كورونا المستجد:-

وفقا للضوابط الصحية الصادرة من هيئة الصحة العامة (وقاية) بشأن تعليق حضور بعض الفئات إلى مقرات العمل، فقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن استثناء الفئات التالية من الحضور إلى مقرات العمل وهذه الفئات هي:-

1- من أعمارهم تزيد عن 60 عاماً.

2- الأفراد المصابين بأمراض الرئة المزمنة.

3- الأفراد المصابين بالربو الشديد وذلك لمن تم تنويمه في المستشفى مرة واحدة على الأقل في الستة أشهر الماضية.

4- الأفراد المصابين بالأمراض القلبية المزمنة مثل:-

قصور في عضلة القلب.

أمراض الشرايين التاجية مع الإصابة بأزمة قلبية واحدة على الأقل خلال ال6 أشهر الأخيرة.

5- المصابين بمرض نقص المناعة الوراثي.

6- المصابين بمرض فقر الدم (التلاسيميا والأنيميا المنجلية).

7- نقص المناعة المكتسب.

8- الحالات المصابة بأمراض مزمنة مثل (مرض السكري النوعين الأول والثاني غير المنضبط، والذي استلزم التنويم مرة واحدة على الأقل خلال الستة أشهر الماضية، المصابين بارتفاع ضغط الدم والذي استلزم التنويم مرة واحدة على الأقل خلال الستة أشهر الماضية، أمراض الكلي المزمنة، مرض تليف الكبد).

9- ذوى الاحتياجات الخاصة والتي ليس لديها القدرة على تطبيق التباعد الاجتماعي نتيجة للإعاقة الحركية، عدم القدرة على الفهم أو الالتزام بالإجراءات الوقائية (إعاقة ذهنية).

10- من تظهر حالته محصن في تطبيق توكلنا، (مرضى الغسيل الكلوي، مرضى السرطان النشط، مرضي زراعة الأعضاء، السمنة المفرطة).