نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تحديث بيانات الخدمة المدنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد الخدمة المدنية من اهم الوزارات الموجودة بالمملكة العربية السعودية التى تشرف على تنظيم شئون موظفي الدولة في المصالح والوزارات الحكومية،كما أنها تعمل على تطوير الاجراءات الخاصة بالرواتب والمكافأة والتعويضات بما يتناسب مع عمل المصالح الحكومية كما أنها تعمل على على الوصول إلى القوانين واللوائح وتنفيذها بالتعاون مع ادارأت شئون الموظفين والنظر إلى تظلمات الموظفين والعمل على حلها،كما أن تم ضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتعرف حاليا باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

ومن المعروف انه اصبح شغل الشاغل للموظفين هي منصة بياناتي الوظيفية التى يدخل عليها الموظف ولمعرفة بياناته المسجلة بوزارة الخدمة المدنية والقيام بالتعديل بياناته الجديد ويجب تحديثها بدقة .

طريقة تحديث البيانات في الخدمة المدنية

يقوم الموظف بتحديث بياناته عبر المنصة وهذا مااقرتة الحكومة التى تعمل على التواصل بين الموظفين والوزارة من اجل إنشاء قاعدة بيانات صحيحة وسليمة وذلك اصبح متاحة الكترونى دون الحاجة إلى التوجه إلى مقر الوزارة ويتم استقبال كافة الطلبات من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع ويتم تحديث البيانات من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة بياناتي الوظيفية الكترونيا من خلال الموقع الرسمي

يتم الضغط على الدخول إلى الخدمة .

يتم تسجيل بيانات الحساب على المنصة .

الدخول على خدمات الأفراد وإنشاء طلب جديد.

تظهر صفحة يتم تعديل البيانات المطلوبة كالجهة الحكومية والدرجة وتاريخ استلام الوظيفة والمؤهلات العلمية.

الموافقة على الشروط والأحكام ويتم إرسال الطلب.

شروط استخدام خدمة تحديث بياناتي الوظيفية

أن يكون الموظف حاصل على الجنسية السعودية. التسجيل المسبق في الخدمة حتى يتم الاستفادة منها. أن يكون المتقدم موظف حكوميا بالمملكة.

طريقة تحديث بيانات الخدمه المدنية عن طريق أبشر

دخول المستخدم على خدمة تحديث بيانات الخدمة المدنية. يتم كتابة رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور ورمز التحقق المرئي ثم الدخول إلى الخدمة. يتم الدخول على خدمة بيانات. ظهور للمستخدم عبر المنصة كافة البيانات الشخصية. يتم اختيار الجهة الحالية والسلم الوظيفي والمرتبة. ثم استكمال المؤهلات العلمية. ثم الموافقة على الإقرار والتهد بصحة البيانات المسجلة.

وتعد هذه الخدمة مجانية بدون أي رسوم دفع ويتم فحص الطلب خلال 30 يوم من تقديم الطلب وتعمل الخدمة كل أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس من الثامنة وحتى الثالثة عصر لفحص اغلب الطالبات المقدمة قدر الإمكان.