نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة في السعودية وقيمة غرامة استخدام الستائر في السيارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة في المملكة هي أحد الخدمات التي الهامة التي يبحث عنها الكثير من مالكي المركبات في السعودية، ومن هذا المنطلق وفرت الحكومة السعودية عدد من الخدمات التي تجعل الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة في المملكة بسيطة وسهلة وهذا في سبيل حرص الحكومة السعودية في التخفيف من أعباء المواطنين والمقيمين في المملكة على حد سواء، وخدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة في المملكة جاءت عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية.

وقد تم أتاحه هذه الخدمة لجميع المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة، لكي يقوموا بالاستعلام عن جميع المخالفات المرورية الخاصة بهم أو بأفراد عائلاتهم أو المكفولين، كما يوفر الموقع ذاته عدد من خدمات الاستعلام للمواطنين والمقيمين مثل الاستعلام عن الوافدين الجدد والزائرين، وذلك في إطار التسهيلات التي تقدمها الوزارة لمواطنيها حيث يمكن معرفة والاستعلام عن المخالفات المرورية بالمجان، حيث يمكن لأي شخص الاستعلام عن أي مخالفة في المرور وتكون مسجله لك أو أن تكون مسجلة بخصوص أي فرد من الأفراد من عائلتك أو أسرتك المكلفون منك.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة في المملكة

بدأت المملكة العربية السعودية بتسيير الخدمات المقدمة للمواطنين ، ومن أبرز تلك التسهيلات الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الداخلية، حيث قامت الوزارة بتقديم عدد كبير من الخدمات للمواطن توفر الوقت والجهد عليه.

ومن منطلق التخفيف على المواطنين والمقيمين تسعى فيه الحكومة السعودية إلى الرقي بمستوى الخدمات الحكومية لمواكبة عصر التطور في الحكومة الإلكترونية، لهذا سوف نقوم بتوفير شرح مبسط لكافة الخطوات اللازمة لمعرفة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة في المملكة.

الدخول على موقع وزارة الداخلية السعودية أبشر

اضغط الاستعلامات الإلكترونية

اختيار المرور

اختيار استعلام المخالفات المرورية

إدخال رقم اللوحة أو رقم الهوية بشكل صحيح.

إدخال الرمز التأكيدي الذي يظهر أسفل الشاشة.

الضغط على كلمة استعلام المخالفات المرورية.

وسوف تخرج الآن كامل التفاصيل الخاصة بالمخالفات المرورية.

بيانات المخالفة تتضمن، رقم المخالفة، رقم اللوحة، نوع السيارة، تاريخ وزمن وقوع المخالفة، سرعة السيارة وقت حدوث المخالفة، سرعة الشارع المسموح بها، مكان المخالفة، نوع المخالفة، ماركة السيارة وطرازها، وقيمة الغرامة في النهاية.

الاستعلام برقم الهوية

قم زيارة موقع أبشر من موقع وزارة الداخلية.

ادخل رقم هويتك، ومن ثم إدخال الرمز الخاص بك الموقع بالأسفل والضغط على عرض.

بعد ذلك سيقوم الموقع بعدها بإظهار نافذة جديدة تحتوي على العديد من الخانات المطلوب إدخال بياناتك بها، وفور ملأ تلك الخانات سيقوم الموقع بإظهار كافة المخالفات الخاصة بك بالزمان والمكان الخاص بها، فضلا عن عرض المبلغ اللازم تسديدها.

وقد أعدت وزارة الداخلية السعودية خططاً وقواعد لتنظيم حركة سير السيارات داخل المدن والمحافظات، واستعانت بكاميرات مراقبة في الشوارع الرئيسية بغرض حصر جميع المخالفات وأماكن وأوقات حدوثها، وقد ساعد هذا في السيطرة على معدل المخالفات وتقليله مما عاد بالإيجاب على نسبة الحوادث.

طريقة معرفة المخالفات المرورية عن طريق الهاتف

هناك طريقة أخرى لتسهيل معرفة ما هي المخالفات المرورية التي قمت بفعلها وهي عن طريق الهاتف تقوم بطلب رقم(989) وطلب علي هذا الرقم وبعد ذلك يقوم بالضغط علي رقم (1) للسيارة وتضغط مرة أخرى علي رقم(1) لتقوم باستعلام عن المخالفات المرورية .

ثم تقوم بوضع رقم السجل المدني الخاص بك ( وهي رقم الهوية الخاصة بك الوطنية ) ثم تقوم بالضغط علي زر مربع # ، وهناك رقم آخر لتعرف من خلاله المخالفات المرورية في السعودية وهو (1292888) .

الجدير بذكر أن الحكومة السعودية تسعى بشكل جدي إلى تحويل كافة الخدمات التي تقدم للمواطن السعودي أو المغترب المقيم في المملكة تحويل هذه الخدمات بشكل إلكتروني وذلك لمواكبة التطور التكنولوجي في جميع القطاعات والذي تعمل به اغلب الدول المتقدمة، وهذا يأتي في نهج المملكة الجديد الذي يهدف إلى تنفيذ رؤية 2030 التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي.

جدول المخالفات المرورية رقم ( 1 ) غرامة مالية لا تقل عن (500) ريال ولا تزيد عن (900) ريال 1. قيادة المركبة قبل الحصول على رخصة قيادة 2. سير المركبة بدون لوحة خلفية (مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة) 3. قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير 4. المراوغة بسرعة بين المركبات على الطريق العامة 5. تجاوز السرعة المحددة بأكثر من خمسة وعشرين كيلو متر في الساعة 6. التجاوز في المناطق التي يمنع فيها التجاوز مثل المنعطفات والمرتفعات 7. عدم تغطية وتربيط الحمولة المنقولة 8. عدم الوقوف تماماً عند إشارة (قف) 9. عدم إعطاء أفضلية بالوقوف وقوفاً تاماً عند إشارة (أمامك أفضلية) في حالة مرور مركبات على الطريق المعطى له الأفضلية 10. عدم إعطاء الأفضلية للسيارة القادمة من اليمين عند الوصول إلى تقاطع متساوي الأفضليات في آن واحد وعندما لا يكون هناك إشارات لأولوية 11. عدم إعطاء الأفضلية للسيارات التي على الطريق الرئيس في حالة عدم وجود إشارة أفضلية 12. عدم التقيد بإشارات رجل الأمن اليدوية عند تنظيمه للحركة وعدم إعطاء إشارته الأولوية على إشارات الضوئية 13. عدم إعطاء الأفضلية للسيارات التي بداخل الدوار من فبل السيارات التي خارجه في حالة عدم وجود إشارات ضوئية أو رجل أمن يواجه السير 14. قيادة مركبة بدون توافر التجهيزات اللازمة مثل المكابح والأنوار أو ما في حكمها مما يعرض السلامة العامة للخطر (مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة) 15. عدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلاً أو في الأحوال الجوية التي تكون فيها الرؤية غير واضحة 16. قيادة المركبة داخل الأنفاق بدون إضاءة أنوارها

كم المدة الزمنية لتسجيل المخالفة المرورية في “أبشر”

بواسطة الكاميرات يرصد المخالفات وقت حدوثها، من السرعة، وقطع الإشارة، وما إلى ذلك.

ثم يقوم بإرسالها إلى مركز معالجة المخالفات المرورية ليتم التعرف على صاحب المخالفة من خلال قاعدة البيانات الموجودة بها، والتي تشمل جميع مواطني المملكة، وجميع المقيمين فيها.

ثم يقوم بإصدار المخالفة المرورية.

ثم يقوم بإرسال رسالة نصية لصاحب السيارة لإعلامه بالمخالفة.

ويتم إضافة هذه المخالفة إلى حسابة الخاص في “أبشر“، وتُسدد قيمة المخالفة المرورية عن طريق الحساب البنكي. ولا يمكن تقسيط مبلغ المخالفة.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم السجل المدني

حتى تتمكن من الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم السجل المدني اتبع الخطوات التالية:

اتصل على رقم 989.

ستتلقى عدة أوامر صوتية، فقم بالضغط على رقم 1 حتى تختار اللغة العربية، وحتى تستعلم عن المخالفة المرورية اضغط على رقم 1 مرة أخرى.

بعد ذلك أدخل رقم السجل المدني الخاص بك ثم اضغط على #.

ستتلقى على رقم هاتفك رسالة نصية تحتوي على تفاصيل المخالفة المرورية المرتبطة برقم السجل المدني الذي قمت بإدخاله.

الاستعلام عن حالة السيارة بواسطة رسالة نصية

أرسل رسالة قصيرة إلى رقم 88905. في السطر الأول أدخل رقم الهوية أو رقم الإقامة لمالك السيارة. في السطر الثاني أدخل رقم لوحة السيارة مع ترك مسافة بين كل حرف والآخر. اضغط على إرسال وانتظر قليلا حتى تصلك بيانات حالة السيارة.

كيفية تقديم اعتراض على مخالفة مرورية

وتبذل وزارة الداخلية السعودية جهودا كبيرة لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في جميع أرجاء المملكة حيث قدمت عددا كبيرا من الخدمات الإلكترونية التي توفر عليهم الوقت والجهد عليه وبالأخص مالكي السيارات الذين يتعرضون للمخالفات المرورية اذ تمكنهم هذه الخدمات من الاستعلام عن المخالفات المرورية التي تم تسجيلها على سياراتهم، أو تفاصيل تلك المخالفة وقيمتها المادية، أو لو كنت تريد الاعتراض علي هذه المخالفة لابد من اتباع الخطوات التالية:

إذا أردت أن تعترض على مخالفة مرورية ليست مستحقة عليك، لابد من أن تقوم بهذه الخطوات، وأولها التسجيل على بوابة أبشر في حساب خاص لك عن طريق رقم الهوية. ثم بعد هذه الخطوة المهمة تأتي الخطوات اللاحقة وتتمثل في الضغط على الأيقونة الخاصة بالاعتراض على المخالفات المرورية، بعدها تدخل على الشروط الخاصة بتقديم الاعتراض، وبعد الاطلاع على المخالفات المرورية التي من المفترض أنك قمت بها بسيارتك، تضغط على المخالفة التي ستقدم الاعتراض عليها، وتقدم اعتراضك وأسبابه.

طرق سداد غرامات المخالفات المرورية

أتاحت وزارة الداخلية السعودية أكثر من طريقة لسداد قيمة المخالفات المرورية:

ماكينات الصرف الآلي: أدخل رقم البطاقة واختر اللغة العربية ثم الخدمات الحكومية ثم أدخل رقم الهوية أو رقم الإقامة ثم اختر المخالفات المرورية لتعرض قيمة المخالفة التي يمكنك مباشرة دفعها بالضغط على خيار دفع بعد التأكد من امتلاك رصيد كاف لسداد قيمة الغرامة.

تحويل قيمة غرامة المخالفة المرورية إلى حسابك الخاص لدى أحد البنوك.

متى تنزل مخالفة قطع الإشارة

بعد قيام المخالفة يكون هناك بضعة أيام حتى يتم تسجيل هذه المخالفة في سجلات السائقين، ويمكن التحقق من سجلات المخالفات عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، عن طريق خدمة “أبشر” للمرور، يتم إدخال رقم الهوية، وكلمة السر الخاصة بك وتسجيل الدخول.

قيمة غرامة استخدام الستائر في السيارة

وفي تغريده عبر حسابها في “تويتر”، أكدت أدارة المرور في المملكة أنه وفقاً لجدول المخالفات فإن وضع حواجز داخل المركبة أو خارجها، بما يعيق رؤية السائق يعد مخالفة وغرامتها تتراوح من 150 إلى 300 ريال.

التفويض الداخلي والخارجي للمركبات للأفراد

خدمة إلكترونية تقدمها مديرية الأمن العام عن طريق نظام (أبشر) تمكن المستفيد من إصدار التفويض الداخلي أو الخارجي للمركبات.

إدخال هوية الشخص المراد تفويضه.

قبول الطرف الآخر للتفويض.

تسجيل مستخدم فعلي لقيادة المركبة لقطاع الأعمال

سجل في بوابة ابشر. دخل رقم لوحة المركبة. إذا كانت البيانات صحيحة يتم إضافة المستخدم الفعلي للمركبة. التحقق من ملكية المركبة للجهة المستخدمة للنظام. في حال كانت المركبة تابعة للجهة يتم استكمال بيانات المستخدم الفعلي. يتم التحقق من صحة بيانات المستخدم الفعلي المدخلة.

أفضل طرق سداد المخالفات المرورية

ويستفيد مالكي السيارات من هذه الخدمات بشكل كبير وخاصة ممن يسجلون المخالفات المرورية، إذ يستطيعون من خلال هذه الخدمات إجراء الاستعلام عن تفاصيل المخالفات المرورية المُسجلة على سياراتهم، وذلك من خلال أحد خدمات منصة “أبشر” المُقدمة عبر المديرية العامة للمرور السعودي، والتي تظهر لك على الفور جميع المخالفات المرورية التي تم تسجيلها على سيارتك، والقيمة المطلوبة منك تسديدها مقابلها.

عند القيام بسداد المخالفات المرورية يجب اتباع عدة خطوات وهي:

يجب أن يتم الدخول إلى موقع أبشر الذي يساعد المواطنين في التعرف على المخالفات وطريقة سدادها.

سوف يظهر أمامكَ بعد ذلك خانة الاستعلام الإلكتروني وعند الضغط عليها سوف ينسدل منها أيقونة المرور ونقوم بالضغط على اختيار المخالفات المرورية.

سوف تظهر لنا بعد ذلك عدد المخالفات والقيمة المالية لها.

بأن يقوم المواطن بالاستعلام على المخالفات وقيمتها يمكنه أن يقوم بسدادها عن طريق استخدام الفيزا الإلكترونية أو زيارة أحد البنوك الإلكترونية لإتمام عملية السداد في السعودية.

كما يوفر موقع وزارة الداخلية السعودية إمكانية الاستعلام عن مخالفات المرور إلى جانب العديد من الخدمات الإلكترونية المشابهة ، إلا أن موقع أبشر المرور يوفر كذلك قائمة بأسعار مخالفات المرور في المملكة العربية السعودية بشكل تفصيلي، حيث يقسم الموقع المخالفات على سبعة جداول ، كل جدول بفئة معينة من الأسعار.

أرقام التواصل مع وزارة الداخلية السعودية

من أجل التيسير على المواطنين والمقيمين وتوفير الوقت والجهد عليهم فقد أطلقت وزارة الداخلية مراكز الاستقبال التي تقوم على تقديم الخدمات التالية:

الرد على الاستفسارات واستقبال الشكاوى والمقترحات الخاصة بخدمات الوزارة.

متابعة الطلبات الخاصة بمعاملات المواطنين أو المقيمين. استقبال الطلبات الخاصة بإنجاز معاملات المواطن أو المقيم.

استقبال طلبات الراغبين في حضور جلسات استقبال وزير الداخلية أو نائبه للاستماع إلى المواطنين.

ويمكنك التواصل مع مراكز الاستقبال عبر الأرقام التالية:

التواصل مجانًا عبر رقم: 8004399999. التواصل عبر رقم الفاكس: 0114537924 تحويله 5958. للتواصل عبر وأتساب أعمال: 0114845900. التواصل عبر البريد الإلكتروني من خلال أيميل المركز: [email protected]

الغرامة المالية لمخالفة عدم حمل رخصة

تعتبر هذه المخالفة من المخالفات التي يتم دفع عليها غرامة مالية، وقد تكون هذه المخالفة المرورية تعتبر واحدة من المخالفات ذات الفئة البسيطة في الغرامة المالية المطالب دفعها، وذلك لأنها من الأشياء التي تعتبر منتشرة بشكل كبير في أنحاء المملكة العربية السعودية، وتسعى الدولة دائمًا لتوفير الأمن والسلامة ولذلك فإنه لابد حمل الرخصة الخاصة بالقيادة للتأكد من بيانات مالك السيارة وهذا الأمر الذي يمنع جرائم سرقة السيارات أن تنتشر بشكل كبير، وكل من سار بالمركبة بدون رخصة فإنه عليه التوجه على الفور ودفع الغرامة المالية.

ووضعت الدولة القيمة المالية المطالب دفعها على كل من يقوم بالسير بالمركبة من دون رخصة القيادة والتي تكون غرامة مالية محددة، وقد تقوم بتغييرها الدولة من وقت إلى آخر، حتى وصلت الآن الغرامة المالية إلى ألف ريال سعودي.

شروط تفويض سيارة من مقيم لمقيم آخر

تسمح الإدارة العامة للمرور السعودي بالقيام بعمل تفويض قيادة السيارة ما بين عاملين مقيمين بأراضي المملكة العربية السعودية عبر إتباع نفس الخطوات السابق ذكرها، ولكن وفقاً لعدة شروط وهي:

أن يكون كلا من المقيمين تحت كفالة صاحب السيارة ذاته. أن يمتلك كل منهما حساباً شخصياً على منصة أبشر للخدمات الإلكترونية. لا تزيد مدة تفويض قيادة السيارة بين المقيمين عن خمسة عشر يوماً، ومن الممكن تجديدها بعد ذلك.

ويمكن من خلال موقع أبشر وزارة الداخلية الاستعلام ومعرفة عدة خدمات أخرى منها الاستعلام عن صلاحية التأشيرة برقم الإقامة، كما يمكن أيضا الاستعلام عن المخالفات عن طريق موقع ساهر برقم لوحة السيارة، كما تم أتاحه خدمة اخري من خلال بوابة ابشر الإلكترونية وهي خدمة تجديد استمارة السيارة المنتهية وهي احد الخدمات التي توفر وقت وجهد كبير على المواطنين في المملكة حيث يمكن لصاحب السيارة القيام بتقديم طلب تجديد أستمارة السيارة من خلال موقع أبشر ونجاز هذه المهمة في دقائق معدودة عند اتباع الخطوات الصحيحة التي سبق وذكرنها في مقال سابق.

وتبذل المملكة ممثلة في وزارة الداخلية جهودا كبيرة لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بالأراضي السعودية حيث قدمت عددا كبيرا من الخدمات الإلكترونية التي توفر عليهم الوقت والجهد عليه وبالأخص مالكي السيارات الذين يتعرضون للمخالفات المرورية إذ تمكنهم هذه الخدمات من الاستعلام عن المخالفات المرورية التي تم تسجيلها على سياراتهم.