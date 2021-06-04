نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة فتح حساب في البنك الأهلي للمقيمين في المملكة ورقم الساخن للبنك في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة فتح حساب في البنك الأهلي للمقيمين في المملكة حيث أن البنك الأهلي هو أول بنك سعودي في العالم العربي والذي تم تأسيسه عام 1953م، واصبح الآن احد القلاع الاقتصادية الكبيرة في المملكة ويخدم عدد كبير من المواطنين السعودين وأيضا الوافدين المقيمين في المملكة من جميع الجنسيات العربية والأجنبية، وأصبح البنك الأهلي التجاري له فروع كثيرة تجاوزت عدد 512 فرع مخصصة للمصرفية الإسلامية، و يضم البنك أكثر من 3.3 مليون عميل، يشغل البنك أكثر 2000 ماكينة صراف آلي و 12806 منفذ بيع.

وهذا لا يقتصر علي الفروع المتاحة في المملكة فقط ولكن دي البنك فروع عالمية في بيروت و البحرين و تمثله مكاتب وكلاء في لندن و سيؤول و سنغافورة، يمتلك البنك حصة قدرها 65.61% من أسهم أكبر بنك إسلامي بتركيا Turkiye Finans Katilim .Bankasi

والبنك الأهلي التجاري هو أكبر البنوك السعودية والعربية وأعرقها ، بدأ البنك نشاطه بموجب الأمر السامي الكريم في 20 ربيع ثاني 1373 هـ الموافق 26 ديسمبر 1953م،بلغ رأسمال البنك عند تأسيسه 30 مليون ريال سعودي أو ما يعادل حوالي 8 مليون دولار، وفي عام 1999، دخلت الحكومة السعودية ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة التابع لوزارة المالية مساهمةً بأغلبية ملكية البنك بعد أن تحول إلى شركة مساهمة قبلها بعامين في 1997.

بنك الأهلي التجاري من أكبر البنوك في المملكة العربية السعودية و يعد من أبرز المؤسسات المالية في المنطقة و يعتبر أول بنك سعودي النشأة، وكان من أول البنوك المسجلة قانونياً في المملكة، وصل عدد الفروع لبنك الأهلي التجاري إلى 342 فرعا بالمملكة حتى عام 2014، و يوفر البنك حوالي 2،643 جهاز صراف آلي ليسهل على العميل القيام في الخدمات السريعة أينما كان.

– كما أن لدى البنك فروع عالمية في بيروت و البحرين و تمثله مكاتب وكلاء في لندن و سيؤول و سنغافورة ، يمتلك البنك حصة قدرها 65.61% من أسهم أكبر بنك إسلامي بتركيا Turkiye Finans Katilim Bankasi ، يستمر البنك في ريادة مسار المصرفية الإسلامية ، حيث قدم منذ التسعينيات مجموعة من الحلول والبدائل المصرفية الإسلامية الناجحة ، و يعد البنك أكبر مدير للأصول المالية بالمملكة ، و أول من قدم صناديق الاستثمار .

أما عن طريقة فتح حساب للمقمين المغتربين في البنك الأهلي السعودي فهي تخضع لبعض الشروط التي يجب أن تتوافر في الشخص الذي يريد فتح الحساب، ومن هذا المنطلق سوف نحدثكم عن كل ما يخص هذا الأمر عبر السطور التالية.

طريقة فتح حساب في البنك الأهلي للمقيمين

ويتيح البنك الأهلي للمقيمين فرصة إنشاء حساب في البنك و ذلك بتسهيلات عديدة و بدون شروط محكمة، كل ما يجب على المقيم هو أن يحضر الأوراق اللازمة من جواز السفر الخاص به و أوراق الإقامة و ما يحدد مكان إقامته و تكون الأوراق سارية، و هي عبارة عن نسخة من البطاقة الشخصية و نسخة من جواز السفر للإطلاع على الشخصية، و بالنسبة للقصر المقيمين فيجب تقديم شهادة ميلاد الرقم القومي لهم و قرار الوصاية لكي يفتح لهم حساب جاري .

ويمكن من خلال الشبكة العنكبوتية الأنترنت فتح حساب في البنك للمقيمين، وسوف نشرح لكم من خلال السطور التالية الطريقة الصحيحة التي يمكن من خلالها توفير الكثير من الوقت والجهد الذي كان يبذل في الماضي والذهاب إلى الفروع وإنجاز المهمة بالإجراءات الروتينية ولكن الآن تم استبدال هذه الطريقة بالموقع الإلكتروني الخاص بالبنك، واهم شروط فتح الحساب توفر هوية وطنية أو هوية مقيم سارية المفعول.

وخطوات طريقة فتح حساب في البنك الأهلي للمقيمين تكون كتالي:

زيارة إحدى القنوات الإلكترونية و اختيار “فتح حساب جاري جديد”. ثم إدخال رقم الهوية الوطنية، أو هوية مقيم. وكتابة تاريخ الميلاد. ثم إدخال رقم الجوال لإرسال رمز التحقق. إدخال المعلومات الإضافية الخاصة بالعميل.

قبل الانتهاء، عليك التأكد من دقة المعلومات التي أدخلتها و بعدها يمكنك إتمام العملية و ستصلك رسالة لتؤكد لك أن طلبك تم بنجاح و عملية فتح حسابك البنكي ستكون قيد التنفيذ و من خلال الرسالة يمكنك الحصول على رقم طلبك لمراجعة البنك في حال أردت الاستفسار عن أي شيء.

بذلك سيتم إنشاء حساب جاري بـالريال السعودي، وسيتم إشعار العميل بالتوجه لإحدى أجهزة الخدمة الذاتية لطباعة بطاقة مدى من البنك الأهلي.

ويمكنك القيام بمختلف معاملاتك المصرفية في أي من فروعنا الموجودة في المملكة واحدة من أكبر شبكات أجهزة الصراف الآلي، كما يقدم البنك أيضا خدمات إلكترونية متطورة مع الأهلي أون لاين والأهلي المصرفية والأهلي موبايل المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة.

مميزات فتح الحساب الجاري للمقيم

فتح حسابات خاصة.

تعتبر أول مزايا التي يقدمه البنك الأهلي للمقيمين، أنهم يقومون بفتح حساب للأفراد وللأشخاص الاعتبارية.

استخدام دفتر الشيكات.

من بين المميزات التي يقدمها البنك للمقيمين، أنه يمكنك كعميل بنكي أن تستخدم دفتر الشيكات لكي تنظم معاملاتك بالحساب.

إصدار بطاقة الخصم.

وتعتبر الميزة الثالثة التي يقدمها البنك لمستخدميه، أنه يمكنهم بصفتهم عملاء بنكيين، أن يقوموا بإصدار بطاقة الخصم المباشر تكون السحب والشراء.

فتح حساب مشترك.

كما أنه في الميزة الرابعة التي يقدمها للمقيمين أنه يمكنهم أيضا بأن يقوموا بفتح حساب يكون مشترك باسم أكثر من شخص معًا.

العائد الأكبر.

من بين المميزات أن الحسابات التي تكون بالعملات الأجنبية سوف تعطيك أعلى عائد يكون متاح لك ويضاف لحسابك سنويًا.

ويقدم خدمة مجانية للإشعار عبر الرسائل النصية القصيرة، وهذه ليت كل الخدمات التي يقدمها البنك للعملاء على مدار الساعة، وأيضا يمكن تواصل العملاء علي هاتف الأهلي المصرفي 920001000 والذي مكن خلاله أيضا تفعيل البطاقة الائتمانية الخاصة بالعميل عند إصدارها من البنك.

الحد الأدنى لفتح الحساب

للمقيمين يكون الحد الأدنى لفتح الحساب إذا قام فتحه بالجنيه المصري على سبيل المثال سيكون المبلغ 500 للأفراد، وإذا كان للشركة بالجنيه المصري فيصل المبلغ لـ 5000 جنيه، بينما إذا فتح المقيم حساب بالعملة الأجنبية فمن شروط فتح حساب في البنك الأهلي للمقيمين أن يكون مبلغ الفتح 100 دولار وما يعادلها بالعملات الأجنبية.

المزايا التي يتمتع بها المقيم عن فتح حساب جاري له

يستطيع المقيم فتح حساب خاص به سواء كان فرد أوشخصية اعتبارية.

يتمكن المقيم من خلال حسابه بالبنك الأهلي من استخدام دفتر الشيكات لتنظيم حسابات تعاملاته بالبنك.

إصدار بطاقة الخصم وهي ميزة آخري مهمة يوفرها البنك الأهلي للمقيم لتمكنه من عمليات السحب المباشر والشراء

.يستطيع المقيم من خلال حساب البنك فتح حساب مشترك ويكون باسم اكثر من شخص معا.

عند فتح حساب بالبنك الأهلي يكون العائد من الحساب بالعملة الأجنبية وهو ما يعطيه ميزة أكبر عائد يحصل عليه المقيم صاحب الحساب وهو ما يشعر به عن صرف الحساب سنويا.

الفئات المتاح لها فتح حساب في البنك الأهلي

وأعلنت إدارة البنك الأهلي عن إمكانية فتح حساب من خلال خدمة الأهلي أونلاين، وأضافت أن بداية عمل الحساب تبدآ بعد مرور ستة ساعات علي ميعاد تسجيل وإنشاء الحساب، مع العلم انه لا يمكن للعميل إصدار أي شيكات لذلك الحساب. يبدأ العميل بالدخول علي خدمة الأهلي أونلاين الموجودة في تطبيق الأهلي الخاص بالهواتف.

الأفراد الأجانب الوافدين من البلاد المختلفة. المؤسسات. الطلبة البالغين سن الرُشد. الشركات القُصَّر ولكن تحت الولاية الأهلية. لكل أفراد البلد الذين يحملون جنسيتها.

الخدمات المصرفية الأساسية

يمكنك أجراء معاملاتك المصرفية لدى أي من فروعنا المنتشرة في المملكة إحدى أكب​ر ​​​شبكات أجهزة الصراف الآلي وأجهزة الإيداع النقدي الفوري خدمات إلكترونية متطورة مع الأهلي أونلاين وهاتف الأهلي المصرفي والأهلي جوال منتجات وخدمات متوافقة مع ضوابط​ الشريعة الإسلامية.

خدمة صرف العملات

ويتم صرف العملات الأجنبية في فروع البنك الأهلي التجاري التي تتعامل مع كافة العملات الأجنبية، بأسعار تنافسية عن باقي فروع البنوك الأخري التي تعمل داخل المملكة العربية السعودية.

ميزة أخرى مهمة يقدمها البنك الأهلي للمقيمين هي إصدار بطاقات الخصم لتمكينهم من إجراء عمليات الخصم المباشر والمشتريات.

بفضل الحساب المصرفي ، يمكن للمقيم فتح حساب مشترك ويكون باسم عدة أشخاص معًا.

والعملات التي تتعامل مع فروع البنك الأهلي التجاري هي:

الدولار الأمريكي. الجنية الاسترليني. اليورو. الفرنك السويسري. ليرة تركي. درهم إماراتي. جنيه مصري. درهم مغربي.

فتح حساب جاري لعميل جديد من خلال الموقع الإلكتروني

يمكن لأي شخص في المملكة العربية السعودية عمل حساب جديد جاري وذلك بتو​فير طريقه إضافية سهله وآمنه للعملاء الجدد الراغبين في فتح حساب جاري لدى البنك الأهلي. بالإضافة إلى توفير وقت وجهد العميل وتحويل هذه العملية المجهدة من الفروع إلى القنوات الإلكترونية.

ويستطيع المقيم والوافد لأراضي المملكة العربية السعودية فتح حساب مصرفي في البنك الأهلي السعودية من خلال شبكة الإنترنت، دون الحاجة إلى الذهاب إلى فروع البنك من أجل إنجاز مهمة فتح حساب مصرفي، حيث يستطيع العميل من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك الأهلي التجاري السعودي فتح حساب، ومن أهم الشروط الواجب توافرها لفتح حساب مصرفي، وجود هوية وطنية للشخص أو هوية سارية المفعول للمقيم.

وشروط هذه الخدمة بسيطه وهي:

توفر هوية وطنية / هوية مقيم سارية المفعول التسجيل في أبشر

كما يمكن لجميع عملاء البنك الأهلي في جميع أرجاء المملكة الاطلاع على بنود عقد فتح حساب جاري في البنك الأهلي السعودي.

هاتف الأهلي المصرفي 920001000

أدخال الرقم الشخصي ثم أدخال الرقم السري ثم اختيار رقم 2 للبطاقات الائتمانية ثم اختيار رقم 3 لتنشيط البطاقة الائتمانية و أدخال آخر ثمانية أرقام من بطاقتك للتنشيط ثم أدخال تاريخ انتهاء البطاقة.​

البنك الأهلي التجاري

وضعت إدارة البنك الأهلي أرقام يمكن للمواطنين التواصل من خلالها مع خدمة العملاء، كما أطلقت حسابات رسمية لها علي مواقع التواصل الاجتماعي لتلقي استفسارات المواطن من خلالها، لهذا نتناول كيفية التواصل مع البنك الأهلي فقيما يلي:

مبنى الإدارة العامة بجدة

7029 باعشن (البلد المنطقة التاريخية) وحدة رقم 20

الرمز البريدي 22233 – الرقم الإضافي 2670

جدة، المملكة العربية السعودية

رقم التواصل 920001000

كما يمكن متابعه كل ما هو جديد من منتجات البنك سواء فتح حسابات أو قروض شخصية للمقمين أو للمواطن السعودي كل هذا واكثر ممكن معرفته من خلال تطبيق البنك الأهلي التجاري على جميع الهواتف المحمولة.

خطوات فتح الحساب للمؤسسه عبر الإنترنت

فتح حساب جاري لعميل جديد من خلال القنوات الإلكترونية

​توفير طريقه إضافية سهله وآمنه للعملاء الجدد الراغبين في معرفه طريقة فتح حساب جاري لدى البنك الأهلي، بالإضافة إلى توفير وقت وجهد العميل وتحويل هذه العملية المجهدة من الفروع إلى القنوات الإلكترونية، كما أتاحت أدارة البنك أن بنود العقد الزي يتم الاتفاق عليه وتوقيعه يمكن الاطلاع عليه بكل بنوده قبل الموافقة عليه، وذلك من خلال الموقع الرسمي للبنك الأهلي التجاري الدولي في السعودية.

اضغط على رابط فتح حساب مؤسسة الموجود على الموقع الإلكتروني للبنك.

أدخل بيانات المؤسسة ومالك المؤسسة والموافقة على الشروط والأحكام.

أدخل رمز التفعيل المرسل إلى رقم الجوال المدخل.

أدخل البيانات المطلوبة.

التحقق من الهوية عبر منصة النفاذ الوطني الموحد (تسجيل الدخول في نظام أبشر).

تم فتح حسابك الجاري الرقمي بنجاح.

اختر رمز مؤسستك ورمز المستخدم للتسجيل في خدمة الأهلي إي كورب.

اختر الرقم السري لهاتفك المصرفي.

اختر الرقم السري لبطاقة الصراف الآلي.

سيتم إرسال بطاقتك إلى العنوان الوطني المسجل للمؤسسة.

فتح حساب جاري لعميل جديد من خلال القنوات الإلكترونية

وهذه الطريقة ​توفير طريقه إضافية سهله وآمنه للعملاء الجدد الراغبين في مع فه طريقة فتح حساب في البنك الأهلي للمقيمين أو سعودي الجنسية، وهذا بالإضافة إلى توفير وقت وجهد العميل وتحويل هذه العملية المجهدة من الفروع إلى القنوات الإلكترونية ويكون هذا عبر التطبيق الرسمي للبنك الأهلي السعودي.

شروط الخدمة

توفر هوية وطنية / هوية مقيم سارية المفعول التسجيل في أبشر

كما أن البنك يوفر إمكانية الاستخدام الآمن لخدمات لأهلي أونلاين و الأهلي موبايل وجوال الأهلي المصرفي على مدار الساعة و طوال أيام الأسبوع، و يوفر بطاقة صراف آلي مجانية مقبولة في كافة أنحاء العالم ، وأيضا يوفر دفتر شيكات مجاني، كما يقدم البنك كشف حساب شهري مجاني، و يقدم خدمة مجانية للإشعار عبر الرسائل النصية القصيرة .

والجدير بالذكر أن البنك يقوم بتوفير إمكانية استخدام خدمات الأهلي أونلاين و الأهلي موبايل، على مدار الساعة و طيلة أيام الأسبوع و يوفر بطاقة صراف آلي مجانية مقبولة في كافة أنحاء العالم، و دفتر شيكات مجاني كما يقدم البنك كشف حساب شهري مجاني.

والجدير بالذكر استطاع البنك الأهلي السعودي تنفيذ الكثير من العمليات المصرفية الخاصة بالعملاء من خلال الوسائل إلكترونية حيث قام باطلاق خدمات كثيرة وحديثة تسهل معرفة حساب البنك والإيداع والسحب، وأيضا يمكن لعملاء البنك معرفة أرقام حسابتهم البنية عن طريق رقم الآبيان وذلك من خلال الفروع الكثيرة المنتشرة بالمملكة.