موعد إيداع حساب المواطن لشهر يونيو 2021 الدفعة 43

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عمر شويل - جدة صرح مسئول الدعم بالمملكة العربية السعودية عن موعد إيداع حساب المواطن لشهر يونيو القادم ٢٠٢١ الدفعة ٤٣، ويعتبر تلك النظام أحد أهم الأنظمة التي توفرها المملكة لمستحقي الدعم والأسر محدودي الدخل خاصة بعد ظهور وانتشار فيروس كورونا على مستوى العالم.

كيفية الاستعلام عن موعد إيداع حساب المواطن لشهر يونيو 2021

وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية رابط للاستعلام عن موعد إيداع حساب المواطن لشهر يونيو القادم ٢٠٢١ من خلال الإنترنت، وإليكم خطوات الاستعلام:

في البداية يتم الدخول إلى موقع البوابة الإلكترونية الخاص بحساب المواطن من خلال الرابط التالي ca.ov.sa يتم إضافة رقم بطاقة الهوية في المكان المخصص لها. الضغط على مربع الاستعلام. سوف يظهر موعد استعلام الحساب الخاص بشهر يونيو.

إيداع حساب المواطن لشهر يونيو القادم 2021 الدفعة ٤٣

يتم تحديد موعد إيداع حساب المواطن، وموعد نزول الدفعات وفقا للاعتبارات التالية:

اليوم العاشر من كل شهر ميلادي هو موعد أساسي لنزول الدفعات. إذا كان اليوم العاشر يوافق يوم الجمعة فقد تقرر تقديمه يوم بحيث يتم نزول الدفعات يوم الخميس. إذا كان اليوم العاشر يوافق يوم السبت فقد تقرر نزول الدفعات يوم الأحد. وبذلك فقد تقرر نزول الدفعات يوم الخميس الموافق العاشر من يونيو المقبل لعام ٢٠٢١م لنزول الدفعة ٤٣ ببرنامج حساب المواطن.

تعرف على الفئات المستحقة للدعم ببرنامج حساب المواطن

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة السعودية عن الفئات المستحقة للدعم سواء من محدودي الدخل، أو من ليس لهم معيل، وفيما يلي الفئات المستحقة للدعم ببرنامج حساب المواطن ١٤٤٢ كما حددتها المملكة وهي:

السيدات من الأرامل والمطلقات.

رب الأسرة الذي يسكن مع أقربائه ولا يملك سكن خاص به، كما يمكنه إضافة أفراد الأسرة.

كافة السيدات ممن ليس لديهن معيل يمكنهم الحصول على الدعم بالإضافة إلى أنهم يمكنهم إضافة أبنائهم.

والجدير بالذكر أن التسجيل ببرنامج حساب المواطن غير متاح إلا من خلال البوابة الإلكترونية التي أنشئت خصيصا لتوفير كافة الدعم التكنولوجي والمعلوماتي المواطنين المسجلين في ذلك البرنامج.