تقسيط أجهزة كهربائية من عبد اللطيف جميل في السعودية

يمكنك الحصول على تمويل من عبد اللطيف جميل لشراء أجهزة كهربائية لبيتك. وهناك مجموعة من الشروط والإلتزامات التي يجب أن تتوافر في الشخص الراغب في الحصول على التقسيط. وهذا ما سنشرحه في الموضوع التالي. وملحوظة هذه المنتجات لا يمكنك شراءها إلا في المملكة العربية السعودية.

تقسيط وتمويل المنتجات الاستهلاكية

يمكنك الحصول على الإلكترونيات والأجهزة المنزلية والأثاث بنظام المرابحة لمدة تصل إلى 3 سنوات. والتي تقدمها لك “شركة عبد اللطيف جميل المتحدة للتمويل”.

الشروط التي يجب أن تتوافر في الفرد الراغب في التقسيط

الشرط الأول أن یکون الضيف موظفاً حکومیاً أو القطاع الخاص. أما عن الشرط الثاني ألا یقل راتب الضیف الشهري المتاح عن 3000 ریال. بينما يكون الشرط الثالث أن مدة خدمة الضیف لا تقل عن 31 یوماً لموظفي القطاع الحکومي و 95 یوماً لموظفي القطاع الخاص. وبخصوص الشرط الرابع تقدیم کفیل غارم سـعودي الجنسـیة یعمل في القطاع الحکومي أو یعمل في إحدى الشرکات الکبرى. أما عن الشرط الخامس أن تکون نسبة التزامات الضیف متوافقة مع الأنظمة.

ما هي الأوراق والمستندات المطلوبة ( أفراد)

أولًا خطاب تعریف حدیث الإصدار من جهة العمل مصدق من الجهة المسؤولة.

ثانيًا کشف حساب بنکي لأخر ثلاث شهور (في حالة عدم تصدیق التعریف).

ثالثًا صورة من الهویة الوطنیة أو الإقامة ساریة المفعول (مع مطابقة الأصل).

أما رابعًا صورة من شهادة التأمینات الاجتماعیة (لعملاء القطاع الخاص).

وخامسًا توفیر نفس المستندات المذکورة أعلاه للکفیل الغارم.

من هي شركة عبد اللطيف جميل؟

شركة عبد اللطيف جميل المتحدة للتمويل هي شركة مساهمة مقفلة ، مرخص لها بالعمل في نشاط التأجير التمويلي وتمويل الاصول الانتاجية والتمويل الاستهلاكي من مؤسسة النقد العربي السعودي. يبلغ رأس مال الشركة 1000 مليون ريال مدفوع بالكامل، وتعمل على توفير خيار تمويل السيارات بنظام التأجير التمويلي.

وتتطلع الشركة دوماً لطرق إبهاج عملائها وجعلهم اقرب إليها. نحن ندرك أن مكاتبنا وفروعنا تستطيع استقبال ضيوفنا في أوقات محددة خلال أيام العمل لذلك أنشأنا هذا الموقع ليكون متوفراً لك على مدار الساعة. وتوفر الشركة مجموعة من الخدمات التمويلية الرائعة خاصة ف يمجال السيارات.