فيما مضي قبل ظهور جائحة كورونا كانت إقامة الشعائر الدينية بالمملكة العربية السعدية أمر سهل وبسيط لا يحتاج خطوات تنظيمية ولا إجراءات احترازية ، فكان من يقيم بالمملكة يتوجه فقط لمكة المكرمة ويقوم بالإحرام من مواقيت الإحرام ويعقد النية ويقيم شعائر العمرة بالبيت الحرام ، ولكن العالم أجمع تغير بعد ظهور المرض الجديد وهو ما دفع سلطات المملكة متمثلة في وزارت الداخلية والحج والعمرة والصحة إلي فرض قيود احترازية علي مرتادي الحرمين لأداء المناسك للحد من الاختلاط وتطبيق التباعد الاجتماعي ، ومن خلال حزمة من الخطوات الاحترازية وتطبيق إلكتروني خاص بالاعتمار استطاعت المملكة بفضل الله من ضبط معايير التباعد و الإجراءات أثناء العمرة ،ويراعي فرض مخالفة العمرة بدون تصريح ، وهو ما تم تطبيقه أثناء رمضان الماضي عن طريق منح تصاريح العمرة والصلوات بالحرمين.

قيمة مخالفة العمرة بدون تصريح

وقد أعلنت السلطات بالمملكة عن قيمة مخالفة علي من يخالف إصدار التصريح الخاص بالعمرة ، وكذلك من يقوم بمخالفة النظام والإجراءات الاحترازية ، وفي تاريخ 9 أبريل 2021 قبل بداية شهر رمضان الكريم قامت السلطات بالمملكة بإصدار بيان بتطبيق ما قيمته عشرة آلاف ريال سعودي كغرامة علي من يخالف نظام تصريح العمرة إن كان وافد أو مقيم علي حد سواء ، ويتم تطبيق المخالفة علي من يثبت في حقه دخول أحد الحرمين بدون الحصول علي تصريح عن طريق تطبيق توكلنا ، ويتم ذلك الضبط بطريقة التفتيش المفاجئ علي زوار بيت الله الحرام من خلال فتح خدمة اعتمرنا من تطبيق توكلنا علي جوال المعتمر ، كما ينطبق الأمر علي تصاريح أداء صلوات العشاء والتراويح ، وتقل قيمة المخالفة للصلوات لتصبح ألف ريال ، وقد تم وضع عدد من الكمائن علي الطرق المؤدية للحرمين للحد من المخالفات.

كيفية الحصول علي تصاريح العمرة والصلوات

وضعت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية مجموعة من الخطوات للحصول علي تصاريح العمرة والصلوات بالحرمين كالآتي :

يقوم المعتمر أو المصلي بتحميل تطبيق توكلنا علي هاتفه الجوال.

يسمح المستخدم للتطبيق بالوصول لكافة البيانات المطلوبة أثناء التنصيب.

ثم يقوم المعتمر بتسجيل البيانات الخاصة به في تطبيق توكلنا.

من خلال صلاحيات البرنامج يقوم البرنامج بفحص حالة المستخدم الصحية و فحوصاته الطبية بالكامل.

من بعد الفحص يسمح البرنامج للمستخدم بالدخول والتسجيل للتصاريح.

يقدم البرنامج قائمة المواعيد المتاحة للحجز عليها وأداء العمرة أو الصلوات.

تتيح خدمة الحجز اختيار الموعد بالساعة المحددة.

ويمكنكم التعرف علي طريقة التسجيل في تطبيق توكلنا من وزارة الصحة السعودية.