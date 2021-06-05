قسط مشترياتك في 3 خطوات.. طريقة وشروط الشراء من مكتبة جرير بالتقسيط 1442

تُتيح مكتبة جرير بالسعودية إمكانية تقسيط المشتريات وذلك وفق شروط وخطوات مُيسرة نستعرضها لكم خلال السطور التالية، وهي خدمة تُقدمها بالتعاون مع شركة كوارا للتمويل، حيث تُتيح لكافة العملاء شراء أي منتج وتقسيطه على أقساط شهرية مُيسرة للغاية وذلك طبقاً لرغبة العميل، وقد وضعت جرير حد أدني للشراء بالتقسيط وهو 3 آلاف ريال سعودي أي أن إجمالي الفاتورة المراد تقسيطها لا تقل عن هذه القيمة، والحد الأقصي للشراء بالتقسيط هو 30 ألف ريال سعودي.

خطوات التقسيط من جرير

وقد أتاحت مكتبة جرير طلبات التقسيط إلكترونياً وذلك في خلال 3 خطوات فقط، وتُعد خدمة التقسيط من جرير مُميزة لعدة أسباب، أبرزها أن فترة السداد تصل إلى 36 شهر، ولا يحتاج العميل لدفع دفعة أولي، أيضاً أنها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وأن الموافقة تكون سريعة للغاية بعد تقديم طلب التقسيط في مدة لا تتجاوز 30 دقيقة، وأخيراً تستطيع التقسيط بدون كفيل، مع العلم بأن خدمة تقسيط المشتريات من جرير مُتاحة في كافة معارض مكتبة جرير بالمملكة العربية السعودية.

الدخول إلى رابط موقع جرير الرسمي. الضغط على تقدم بطلبك الآن. ثم قم برفع المستندات المطلوبة وهي تعريف بالراتب، كشف حساب بنكي حديث لمدة 3 شهور، إثبات هوية سارية. بعد إتمام الخطوات السابقة، سوف تحصل على الموافقة على التمويل في مدة لا تتخطى نصف ساعة. وأخيراً، قم بزيارة الفرع الأقرب لك لإنهاء عملية الشراء بالتقسيط بنجاح.

كما يُمكنك استخدام حاسبة الأقساط قبل التقدم بالطلب، ومعرفة تفاصيل القسط بالتفصيل، على سبيل المثال، قمت بإدخال مبلغ الفاتورة المراد تقسيطها وهي 10 ألاف ريال، وقمت بإختيار فترة السداد على 24 شهر، عند الضغط على زر حساب التقسيط سوف يُظهر لك قيمة القسط الشهري وفي مثالنا السابق، سوف يُصبح القسط الشهري 602 ريال سعودي.