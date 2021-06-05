نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتقسيط بدون كفيل أحصل على تمويل اليسر للسعودي والمقيم في المقال التالي
عمر شويل - جدة بالتقسيط بدون كفيل أحصل على تمويل شخصي سريع لدى شركة اليسر للتمويل ويستطيع الحصول عليه كل من السعودي والمقيم حيث توفر شركة اليسر تمويل من خلاله يستطيع العملاء شراء السيارة التى يرغب في الحصول عليها من خلال التقسيط الميسر والذى يصل حتى 59 شهر وعن طريق مقال اليوم بموقع ثقفني سوف نعرض لكم أهم تفاصيل تمويل شركة اليسر للسعودي والمقيم
بالتقسيط بدون كفيل مع تمويل شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية
وفرت شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية تمويل بالتقسيط المرن حيث يتمكن العملاء سداد قيمة التمويل على 59 شهر ويتميز هذا التمويل بعدد من المزايا والتى سوف نعرضها سوياً لكم الآن
- التمويل الشخصي من شركة اليسر هو تمويل بالتقسيط وتصل مدة السداد حتى 59 شهر
- التمويل حتى 100000 ريال لا يحتاج إلى كفيل أو ضامن
- يتميز التمويل لدى شركة اليسر بهامش ربح تنافسي
- يستطيع العميل الحصول على تمويل يصل قيمة إلى 750000 ريال
شروط تمويل شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية
تمويل شركة اليسر للتمويل متاح لشريحة كبيرة من العملاء فيستطيع الحصول عليه كل من العملاء السعوديين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية وسوف نتعرف الآن على أهم شروط الحصول على تمويل شركة اليسر للتمويل وهي
- يتمكن العملاء السعوديين والعملاء المقيمين طلب تمويل شركة اليسر
- يشترط أن يكون العميل يحصل على راتب شهري لا يقل عن 10000 ريال للعاملين بالقطاع الحكومي والخاص
- يشترط أن تكون مدة العمل لا تقل عن 3 أشهر للعاملين بالقطاع الحكومي و6 أشهر للعاملين بالقطاع الخاص
- يشترط أن يكون سن المتقدم لا يقل عن 18 عام ولا يتعدى 60 عام
- يستطيع العملاء المتقاعدين الحصول على التمويل حتى سن 70 عام
طريقة الحصول على تمويل شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية
يستطيع العملاء السعوديين والمقيمين والمتقاعدين طلب تمويل اليسر من خلال الدخول على رابط تمويل المرابحة لدى شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية وبعد ذلك الضغط على طلب التمويل
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