نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتقسيط بدون كفيل أحصل على تمويل اليسر للسعودي والمقيم في المقال التالي

عمر شويل - جدة بالتقسيط بدون كفيل أحصل على تمويل شخصي سريع لدى شركة اليسر للتمويل ويستطيع الحصول عليه كل من السعودي والمقيم حيث توفر شركة اليسر تمويل من خلاله يستطيع العملاء شراء السيارة التى يرغب في الحصول عليها من خلال التقسيط الميسر والذى يصل حتى 59 شهر وعن طريق مقال اليوم بموقع ثقفني سوف نعرض لكم أهم تفاصيل تمويل شركة اليسر للسعودي والمقيم

بالتقسيط بدون كفيل مع تمويل شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية

وفرت شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية تمويل بالتقسيط المرن حيث يتمكن العملاء سداد قيمة التمويل على 59 شهر ويتميز هذا التمويل بعدد من المزايا والتى سوف نعرضها سوياً لكم الآن

التمويل الشخصي من شركة اليسر هو تمويل بالتقسيط وتصل مدة السداد حتى 59 شهر

التمويل حتى 100000 ريال لا يحتاج إلى كفيل أو ضامن

يتميز التمويل لدى شركة اليسر بهامش ربح تنافسي

يستطيع العميل الحصول على تمويل يصل قيمة إلى 750000 ريال

شروط تمويل شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية

تمويل شركة اليسر للتمويل متاح لشريحة كبيرة من العملاء فيستطيع الحصول عليه كل من العملاء السعوديين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية وسوف نتعرف الآن على أهم شروط الحصول على تمويل شركة اليسر للتمويل وهي

يتمكن العملاء السعوديين والعملاء المقيمين طلب تمويل شركة اليسر

يشترط أن يكون العميل يحصل على راتب شهري لا يقل عن 10000 ريال للعاملين بالقطاع الحكومي والخاص

يشترط أن تكون مدة العمل لا تقل عن 3 أشهر للعاملين بالقطاع الحكومي و6 أشهر للعاملين بالقطاع الخاص

يشترط أن يكون سن المتقدم لا يقل عن 18 عام ولا يتعدى 60 عام

يستطيع العملاء المتقاعدين الحصول على التمويل حتى سن 70 عام

طريقة الحصول على تمويل شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية

يستطيع العملاء السعوديين والمقيمين والمتقاعدين طلب تمويل اليسر من خلال الدخول على رابط تمويل المرابحة لدى شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية وبعد ذلك الضغط على طلب التمويل