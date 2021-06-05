دوت الخليج : جدة – محمد الرايقي تم إقرار تأسيس المجلس العربي للإبداع والابتكار من قبل الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة بتاريخ 1 يونيو 2021 م والذي كان حلم وطموح جميع أبناء الوطن العربي المهتمين بالإبداع والابتكار ، والذي يهدف ليساهم في نشر ثقافة الإبداع والابتكار وتسليط الضوء على أنشطة الهيئات والمراكز والأفراد وفتح قنوات للتواصل بين المبدعين والمبتكرين العرب وبين الهيئات العربية والأجهزة الرسمية المختلفة من وزارات ومؤسسات المجتمع المدني لما يحقق المصالح المشتركة ويعتبر المجلس العربي للإبداع والابتكار أحد المجالس المتخصصة التابعة للاتحاد وهو نواة للمبدعين وللمبتكرين العرب ويحقق أهداف وطموح أبناء الوطن العربي قدر المستطاع لتحقيق الهدف والرؤى التي تتطلبها المرحلة الراهنة لتعزيز العمل العربي المشترك وسوف يعلن قريبا عن الأطر والتنظيمات التي سوف يعمل لتحقيقها المجلس العربي للإبداع والابتكار .

وقد تم ترشيح هيكلة العمل من قبل المشرف العام على المجلس والأمين العام للاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة سعادة الدكتور أشرف عبدالعزيز وهي كالتالي تعيين الدكتور محمد عيد السريحي رئيساً للمجلس وبعضوية المؤسسين للمجلس وهم

الدكتور بسام عبدالكريم الفيلي مدير عام شركة الفضاء المداري من دولة الكويت والأستاذ زيدون خلف الساعدي مدير المركز العراقي للابتكار والإبداع من دولة العراق والمهندس حسام الطراونة المؤسس والرئيس التنفيذي لنادي الإبداع بالمملكة الأردنية الهاشمية والدكتور محمود رواجبة عضو جمعية رعاية الموهوبين في دبي من دولة فلسطين والدكتور عشوان مرضي الدوسري مخترع ورئيس مكتب مستشار الأنظمة لخدمات الملكية الفكرية بالمملكة العربية السعودية والأستاذ أحمد مرهون البوسعيدي متخصص في مجال تربية الموهوبين بسلطنة عمان

والدكتور محمد رأفت بيومي عضو مصر تبتكر بجمهورية مصر

والأستاذ محمد الرايقي مدير المركز الاعلامي بعدد من الإدارات الحكومية والمؤسسات الأهلية من المملكة العربية السعودية

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