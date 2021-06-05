جامعة طيبة تعلن انطلاق برنامج شباب طيبة بفعاليته وأنشطته.

دوت الخليج : نوره سليهم – التدريب الميداني تحت رعاية معالي رئيس جامعة طيبة د.عبد العزيز السراني و عمادة شؤون الطلاب انطلق برنامج شباب طيبة في يومه الأول لهذا العام، والذي يتضمن ثلاث مسارات مختلفه وهي مسار المهارات ومسار الفئات ومسار التطوير، استهدف البرنامج فئة الأشبال والفتيان والشباب وفي ظل الجائحة التي نعيشها كانت أولوية القبول في البرنامج من نصيب من بادر بالتسجيل مبكراً، واعتمدت جامعة طيبة قبول عدد قليل لتنفيذ الإجراءات الإحترازية بكل صورها لتفادي أي أصابات وذلك من خلال إبراز تطبيق توكلنا عند الدخول وقياس درجة الحرارة والالتزام بالتباعد ولبس الكمامة

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