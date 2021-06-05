نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض بدون فؤائد من الراجحي 1442هـ وأهم الشروط للحصول على القرض في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض بدون فؤائد من الراجحي 1442هـ، توفرها إدارة مصرف الراجحي لدعم العملاء الراغبين في الحصول على قروض متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ؛ من أجل الوفاء بالتزاماتهم، ومساعدتهم في سد الاحتياجات، والاستعداد لحفلات الزفاف، أو التغلب على أي صعوبات مالية في الحياة اليومية، ويسعى مصرف الراجحي إلى تقديم الخدمات والمنتجات لمساعدة عملائه على تلبية جميع احتياجاتهم المالية من خلال الاقتراض من مصرف الراجحي دون دفع الفوائد المرتبطة بالقرض.

يمكن للعملاء الراغبين بالحصول على قروض بدون فوائد من الراجحي تقديم متطلباتهم واتخاذ خطوات بسيطة وسهلة ، بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها ونوع الراجحي ، ومن خلال موقع ثقفني سوف سنزودك بكل المعلومات فتابعونا.

قرض بدون فؤائد من الراجحي 1442هـ

حيث يقدم مصرف الراجحي الخدمات المصرفية وفق أحكام الشريعة الإسلامية ، وبيع الأسهم أو المنتجات للعملاء بالتقسيط ، وبعد السداد ، بالإضافة إلى ذلك فالعملاء أحرار في التصرف فيها. حيث يتبع مصرف الراجحي الخدمات المقدمة للمستفيدين وفقاً لأحكام الشريعة الاسلامية.

كيفة الحصول على قرض الراجحي 1442.

يستطيع العميل الحصول على قرض بدون فوائد من الراجحي من خلال عدة طرق مختلفة وهي كالتالي:

أولاً، يستطيع العميل زيارة أقرب فرع له من فروع الراجحي.

ثانياً، يمكن للعميل طلب القرض من خلال الاتصال بخدمة العملاء على رقم “8001241222”

ثالثًا، يستطيع العميل الحصول على قرض بدون فؤائد من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي بمصرف الراجحي.

المستندات المطلوبة لطلب قرض من مصرف الراجحي

يجب على المتقدمين للحصول على قرض بدون فوائد من مصرف الراجحي أن يكون لديهم المستندات المطلوبة والتي تحددها إدارة مصرف الراجحي وهذه المستندات هي:

يجب على المتقدمين إحضار إثبات الإقامة ، مثل: (إيصال المياه أو الكهرباء أو الخط الأرضي). يتوجب على مقدم الطلب إحضار خطاب التزام بتحويل الراتب بواسطة صاحب العمل. على مقدم الطلب يتوجب عليه إحضار مستند يحتوي على صندوق بريد ورمز بريدي خاص به. يجب على المتقدمين إحضار بيان نشاط الحساب المصرفي مختومًا ومعتمدًا في الأشهر الستة الماضية. يجب على المتقدمين إحضار بطاقة الهوية الوطنية أو تصريح الإقامة لغير السعوديين.

شروط الحصول على قرض بدون فوائد من الراجحي

تشن إدارة مصرف الراجحي عدة شروط من الضروري توافرها للتقديم للحصول على قرض بدون فؤائد وتلك الشروط هي كالتالي:

يجب أن يكون المتقدمون أقل من 65 عامًا ليكونوا مؤهلين للحصول على التمويل.

يجب على المتقدمين للحصول على قرض من مصرف الراجحي تحويل راتبه إلى حسابه المصرفي في البنك بخطاب يتضمن عملية تحويل الراتب لصاحب عمل مقدم الطلب.

في حالة التمويل المشترك يجب أن يكون للعموم ومقدم الطلب حساب بنكي لدى مصرف الراجحي من أجل تحويل الأجور.

في حالة التقدم بطلب تمويل مشترك ، يجب ألا يقل الراتب الإجمالي للمتضامن والمتقدم للحصول على التمويل عن 10،000 ريال سعودي.

من شروط الاقتراض في مصرف الراجحي ألا يقل الراتب الشهري لمقدم الطلب عن 400 ريال في القطاع الخاص و 300 ريال في القطاع العام.

يعمل المتقدمون عمومًا في القطاع العام لمدة لا تقل عن 3 أشهر، ويخدم الجنود لمدة ثلاث سنوات تحت رتبة ملازم، والجنود فوق ملازم يخدم لمدة عامين.

وقطاع الصناعة ، يجب ألا يقل وقت عمل مقدم الطلب في الصناعة عن 6 أشهر.

خطوات الحصول على قرض الراجحي عبر الموقع

حيث اتاح مصرف الراجحي خدمة التقديم للحصول على القرض من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمصرف، وذلك من خلال اتباع عدة خطوات :