نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليم السعودية يختصر المرحلة الإبتدائية في ثلاثة 3 سنوات فقط بدلاً من 6 سنوات في التعليم المستمر لتعليم الكبار 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة التعليم للكبار بالسعودية في خطته التطويرية، يختصر التعليم المستمر المرحلة الإبتدائية في ثلاثة سنوات فقط بدلاً من ستة 6 سنوات، وذلك من بداية العام الجديد القادم، وأيضاً يتم القبول بمدارس التعليم المستمر بالمرحلة الإبتدائية من تجاوز عمره 11 سنة وثلاثة أشهر، ومن إيجابيات التعليم المستمر أنه يهدف في توفير فرص للمتعلمين الكبار في التعليم النظامي أو غير النظامي، حيث أنه وزارة التعليم السعودية تهدف لاستحقاق فرص اكبر في التعليم بدون بذل وقت كبير وضياع العمر، وخاصةً لمن هما تم بلوغهم وتجاوزوا سن التقديم في مراحل التعليم العام.

ما هو التعليم المستمر بالسعودية وسبب اختصار مدة المرحلة الإبتدائية من 6 سنوات إلى 3 سنوات

التعليم المستمر بالسعودية هو تعليم الكبار، حيث أن التعليم المستمر يتيح للكبار وهم من تعدوا سن القبول بالمرحلة الإبتدائية وهو سن ال 11 عام ولم يدرس بأي سنة من التعليم العام.

وسبب تقليص واختصلر مدة التعليم بالمرحلة الابتدائية للكبار في التعليم المستمر من ست سنوات إلى 3 سنوات، وهذا حتى يتم التحاق هذه الطلاب بالمراحل الأخرى في سن أصغر، وذلك لأنهم التحقوا بالابتدائية وهم في سن كبير.

التعليم المستمر وسن القبول بالمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية 1443

مدارس التعليم المستمر المتوسطة: وأيضاً في مدارس التعليم المستمر للذين لم يكملوا بعد مرحلة التعليم الإبتدائية، يمكنهم الالتحاق بالمرحلة المتوسطة والدراسة بها لمدة 3 سنوات فقط، وسن القبول لهذه المرحلة للطلاب وذلك من يتجاوز عمرة ال 16 عام، وبعد الانتهاء من الدراسة بها يمنح الطالب شهادة إتمام المرحلة المتوسطة.

مدارس التعليم المستمر الثانوية: وهي مدارس تعطي فرصة لمن لم يكملوا تعليمهم بمدارس التعليم العام في المرحلة المتوسطة ولم يكملوا باقي المراحل، بل توقفوا حتى تجاوزوا سن القبول، وتتيح المدرسة القبول بهذه المرحلة الثانوية لمن تجاوز عمرهم ال 19 عام لمن كان حاصلاً على الشهادة المتوسطة أو ما يعادلها، ومدة الدراسة بها ثلاث سنوات، وبعدها يتم منح الطالب شهادة إتمام وتجاوز المرحلة الثانوية.

التعليم العام بالسعودية والثلاثة فصول الدراسية

كما أنه من القرارات الجديد في العام الدراسي القادم الجديد هو تطبيق نظام الثلاثة فصول الدراسية بالتعليم بالسعودية، وهو نظام يتبع التعليم فيه ثلاثة فصول، كل فصل يشتمل على عدد أسابيع وأيام محددة للدراسة، كما أنه يشتمل كل فصل على أسبوع أجازة، ويشمل جميع العطلات الرسمية، كما أنه نشرت الوزارة تقويم دراسي جديد لهذا النظام يختلف على الأعوام الماضية.