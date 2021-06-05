استقدام الزوجة والأبناء للمملكة 1442 والشروط اللازمة للحصول على الموافقة

استقدام الزوجة والأبناء للمملكة 1442 ، من المعروف أن المملكة يقيم بها العديد من المقيمين من كافة الدول العربية والأجنبية وجميعهم يبحثون عن الطرق الخاصة باستقبال زوجاتهم وأبنائهم إلى المملكة من أجل جمع شمل العيلة، حيث أتاحت المملكة إمكانية الاستقدام للزوجات وفقًا لعدد من الشروط التي تسمح للمقيم باستقدام زوجته وأبنائه، على أن يكون الاستقدام لفترة من الوقت أو دائم، ويتم ذلك أيضًا لعدد من الفئات وليس للجميع، حيث أنه إلى الآن هناك عدد بعض المهن الغير مسموح لها باستقدام ذويها.

استقدام الزوجة والأبناء للمملكة 1442

تعطي المملكة الفرصة للعديد من المقيمين بداخلها إمكانية السماح للزوجة والأبناء العاملين في القطاع الطبي، الهندسي، المجال الإداري، مندوبي المبيعات والتسويق والمحاسبين، العاملين بالقطاع الخاص، وغيرهم من الفئات، ويكون ذلك عن طريق تقديم مجموعة من الاوراق اللازمة للاستقدام وهي :

إحضار صورة شخصية حديثة للزوجة بخلفية بيضاء واضحة.

جواز سفر الزوجة ساري الصلاحية وصورة منه.

إحضار جواز سفر الزوج ساري الصلاحية.

شهادات ميلاد الأبناء المعتمدة والموثقة من الخارجية لاستقدامهم.

ضرورة إحضار شهادة المؤهل الخاصة بالزوج والتي تكون مطابقة للمهنة ومعتمدة من وزارة الخارجية.

إحضار وثيقة الزواج الإلكترونية الموثقة من الخارجية.

شهادة تعريفية بالراتب موثقة ومختومة من جهة العمل.

إقامة الزوج الاصل والصورة سارية الصلاحية.

إحضار وتقديم نموذج الاستقدام مطبوع بشرط أن يكون معتمد من الغرفة التجارية.

شروط الاستقدام للزوجة والأبناء

يمكن للمقيمين في المملكة التقديم على طلب الحصول على استقدام أبنائهم وزوجاتهم عن طريق استيفاء الشروط التالية :

أن يكون الشخص المقيم في المملكة لديه إقامة سارية.

يجب أن يكون المتقدم من العاملين في القطاع الخاص أو القطاع الطبي أو الهندسي.

إحضار وثيقة تثبت العمل في مهنة تؤهله لاستقدام أسرته، حيث أن هناك بعض المهن الغير مسموح لها بالاستقدام.

أيضًا لابد من التوافق بين الشهادة الخاصة بمؤهل الشخص الذي يقدم على الاستقدام مع مهنته، وأن يتم توثيق ذلك من الخارجية السعودي.

ضرورة توثيق قسيمة الزواج من الخارجية السعودية.

شرط أساسي أن يحضر الزوج شهادة تعريف بالراتب مختومة من صاحب العمل.

أن يعلم الزوج أنه يمكنه استقدام زوجة واحدة فقط وأن يكون الأبناء أقل من 18 عام.

على المقيم تسديد رسوم الاستقدام وإحضار الإيصال الذي يثبت ذلك.

خطوات الاستقدام للزوجة بالسعودية

ويمكن للمقيمين في داخل المملكة القيام باستقدام زوجاتهم وأبنائهم وذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية :