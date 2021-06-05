بأقل راتب منتج آهل 60000 ريال بدون كفيل وبلا فوائد بأقساط ميسرة لدى بنك التنمية

بأقل راتب يمكن الحصول على منتج آهل في المملكة العربية السعودية حيث يشترط أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية ويتقاضى راتب شهري لا يقل عن 2 ألف ريال سعودي فقط فبنك التنمية الاجتماعية لا يشترط راتب شهري مرتفع عند طلب قرض آهل بس هو مقدم لجميع السعوديين الحاصلين على قرض إجتماعي سابق من البنك وقد وفر بنك التنمية الاجتماعية في السعودية العديد من المزايا التي جعلت جميع السعوديين لديهم الرغبة في الحصول على القرض حيث يمتاز بأنه تمويل بلا فوائد إضافية بأقساط شهرية ميسرة تصل إلى خمسة سنوات كحد أقصى عند القيام بالتقديم على طلب منتج آهل في المملكة عام ١٤٤٢ هجرياً كما منح بنك التنمية الاجتماعية فرصه التقديم الإلكتروني من خلال رابط التقديم على منتج آهل بأقل راتب شهري في السعودية سواء بأستخدام تطبيق الجوال أو الموقع الإلكتروني الخاص ببنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة.

أهم الشروط المطلوبة لتوفير قرض منتج آهل لدى بنك التنمية الاجتماعية

الآن يمكن الحصول على أفضل تمويل إسلامي متوافق مع الدين الإسلامي في المملكة بدون دفع أي أرباح أو فوائد إضافية عبر موقع بنك التنمية الاجتماعية في السعودية ولكن يحتاج تمويل منتج آهل إلى بعض الشروط الواجبة للحصول على قرض بنك التنمية الاجتماعية في السعودية كما يلي بكافة التفاصيل :

لابد أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية وقد حصل سابقاً على تمويل إجتماعي من بنك التنمية الاجتماعية مثل تمويل الأسرة أو تمويل الزواج أو تمويل الترميم وغيرها من التمويلات الإجتماعية الميسرة في البنك.

يطلب قرض منتج آهل دخل شهري لا يقل عن 2000 ريال سعودي للحصول على موافقة من بنك التنمية الاجتماعية.

توفير المتقدم كفيل مع طلب التمويل ولكن لا يطلب من الموظف الحكومي بالسعودية توفير موافقة الكفيل الغارم بموافقة البنك.

يسمح فقط بالتقديم من عمر 21 عام حتى 60 عام للحصول على موافقة من بنك التنمية الاجتماعية على تمويل منتج آهل بالسعودية.

كافة المزايا التمويلية التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية لدى منتج آهل

يقدم منتج آهل لجميع العملاء السعوديين والسعوديات في المملكة أفضل تمويل لا يحتاج إلى دفع فوائد مالية أو أرباح إضافية على المبلغ التمويلي عند الحصول عليه من بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية لذلك سوف نوضح لكافة الراغبين في طلب تمويل منتج آهل المزايا التمويلية اللازمة والمعلن عنها كما يلي بكافة التفاصيل :

أمتاز بنك التنمية الاجتماعية في السعودية بأنه قرض بلا فوائد وبلا رسوم مالية إضافية على مبلغ التمويل الذي يصل إلى 60 ألف ريال سعودي.

يمتاز بأنه تمويل بأقساط ميسرة لمدة 60 شهراً عبر منتح آهل المقدم من بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة.

بدون كفيل لكل العمال السعوديين في القطاع الحكومي فقط لا غير عبر موقع بنك التنمية الاجتماعية.

قرض حسن متوافق ومطابق مع الشريعة الإسلامية.

طريقة التقديم الآن على تمويل منتج آهل بدون فوائد