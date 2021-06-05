طريقة إدخال رغبات النقل لعام 1442 بالخطوات المملكة السعودية

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عمر شويل - جدة كثير من المعلمين يعاني من مشقة الاغتراب، ومشكلة البعد عن الأسرة ويسأل عن كيفية النقل الخارجي ليجتمع مع أسرته ولذلك تتيح المملكة فرصة النقل عن طريق نظام فارس، وتم ذلك بطريقة سهلة وعبر الإنترنت دون الحاجة للانتقال وتقديم طلب يدويا، فما طريقة إدخال رغبات النقل لعام 1442.

طريقة إدخال رغبات النقل لعام

وفقا لحرص المملكة على جمع شمل الأسرة وأن يعمل المعلمين في إطار من الراحة النفسية، وأن تكون حياته مستقرة حاولت المملكة التيسير على المعلمين الراغبين في تقديم رغبات النقل الخارجي بأن يتم التقديم إلكترونيا ويكون ذلك كالاتي:

يتم الدخول عل الرابط التالي حيث يقوم هذا الموقع بإدخالك على منصة فارس وهى تابعة لوازرة التربية والتعليم بالمملكة

يتم كتابة اسم المعلم وكلمة المرور، فالمستخدم هو المعلم بالطبع

يقوم المعلم بكتابة رمز التحقق الموجود.

الضغط على تسجيل دخول.

ينقل المعلم على صحيفة خاصة بالمعلم ومنها سوف تجد رغبات خاصة بالنقل.

اضغط على رغبات النقل الخارجي.

قم بإجراء التعديلات التي تريدها، ولكن عليك مراجعة البيانات قبل رفعا وتسجيلها على الموقع، والضغط على إضافة.

طريقة إدخال رغبات النقل البيانات التي على المعلم اختيارها:

على المعلم الذي يريد النقل الخارجي أن يقدم أكثر من رغبة في عملية النقل ليتم الاختيار بينهم، ولكن عليه ترتيبهم بطريقة ملائمة حيث بدأ بالأقرب إليه، والرغبات تكتب في:

إدارة التعليم.

القطاع.

خطوة لم الشمل

بعض المعلمين بعد الانتهاء من تسجيل الرغبات، لا يقومون بغلق الموقع بل يقومون بخطوة أخرى وهى لم الشمل.

حيث تضغط على خدمة لم الشمل.

اضغط على تسجيل بينات.

سجل بيانات الطرف الأخر، قبل الضغط بالرفع عليك مراجعة البيانات لتتأكد منها.

طباعة تقرير رغبات النقل الخارجي 1442

لكي يقوم المعلم بطباعة رغبات النقل الخارجي 1442التي قام بتسجيلها من قبل، يمكنه اتباع الخطوات السابقة وهى:

الدخول على الموقع السابق.

كتابات البيانات وكلمة المرور، ثم رمز التحقيق.

ادخل على الخدمة الذاتية للمعلم

اضغط على تقرير رغبات النقل، واختر حركة النقل الخارجي .

اضغط على مخرجات النقل.

تظهر لك كل الرغبات التي قمت بتسجيلها من قبل.

اضغط على طباعة.

شروط النقل الداخلي

لكي تتم الموافقة على النقل الخارجي لابد من معرفة عدة نقاط منها: