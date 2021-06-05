نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن تحديث البيانات بالخطوات وكيفية إضافة المستندات واثبات استقلالية المسكن في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن تحديث البيانات بالطريقة، والخطوات الصحيحة من أهم النقاط التي ذكرها حساب المواطن حتى يستمر المستفيد من صرف مستحقاته من الدفعات الشهرية التي يقدمها الحساب، ولايتم تعطيلها حتى يقوم بتقديم اعتراض أو تسجيل دخول جديد حساب مواطن ولعل الجميع يعلم الهدف الذي أنشيئ من أجله حساب المواطن في المملكة العربية السعودية من أجل تحسين مستوى المعيشة للمواطنين السعوديين بعد إجراء الإصلاح والتوسعات لتحقيق أهداف رؤية 2030 لتوزيع الدعم الحكومي على المستحقين الحقيقين لتوفير حياة كريمة خالية من الفقر، وبالفعل تم إطلاق البرنامج عام 2017 وتم إيداع دفعات الدعم النقدية في المصارف السعودية يتسلمها المستفيدين بعد الموافقة على طلب استحقاقهم للدعم بعد استيفاء شروط حساب المواطن وعبر موقع “ثقفني” الذي يهتم بنشر الأخبار، وأهمها أخبار السعودية سوف نذكر معلومات عن حساب المواطن منها رابط تسجيل حساب المواطن وخطوات تحديث البيانات ومتى موعد تحديث بيانات حساب المواطن والمستندات المطلوبة ل إثبات استقلال السكن وأليكم التفاصيل.

رابط حساب المواطن تحديث البيانات

دعا حساب المواطن المستفيدين من الدعم إلى تحديث بيناتهم قبل استحقاق الدفعة الجديدة عبر الرابط المخصص ل تسجيل الدخول إلى بوابة حساب المواطن الإلكترونية

متى يتم تحديث بيانات المواطن

لابد من التعديل حتى لا تتوقف الدفعات المستحقة للمستفيدين وقد ذكر البرنامج أن التحديث يتم عند حدوث تغيرات في البيانات خلال 15 يوم عن طريق البوابة الإلكترونية برنامج حساب المواطن وفي حال عدم وجود تغيرات لا يلزم أي إجراء ويتم تعديل البيانات كمايلي:

حساب المواطن تحديث البيانات بالخطوات

في وقت سابق أكد المتحدث الرسمي عن برنامج حساب المواطن “سلطان اقحطاني” البرامج يتبع سياسة تحديث بيانات المستفيدين من الدعم بصورة مستمرة حتى يصل الدعم بشكل فعال للمواطنين الأكثر استحقاقا وأضاف بأن البرنامج يتحقق من أن البيانات صحيحة عن طريق ألية منظمة ترتبط بعدد من من الجهات الحكومية يتم جمعها ومطابقتها ، وتابع بأن عدم التحديث عند ظهور تغير يؤدي إلى وقف الدعم وعد م استحقاق الدفعات التالية.

وجه المتحدث الرسمي “اقحطاني” دعوة لمن لديهم مستندات قد انتهت صلاحيتها مثل مستند إثبات استقلالية المسكن إلى أهمية إعادة رفعها بتاريخ حديث قبل موعد استحقاق الدفعة القادمة ليتم دراستها، والدخول في دورات الأهلية “التالية” حتى لا تتأثر الأهلية “ ويتم ذلك عبر:

الدخول إلى البوابة الإلكترونية برنامج حساب المواطن.

اضغط على مربع تفاصيل ثم إيقونة تحديث البيانات.

تدوين البيانات المطلوبة من (معلومات شخصية وحسابات بنكية و معلومات التابعين وأعمارهم معدل الدخل الشهري ومرتب الزوجة لو كانت تعمل العناوين )

الضغط على التعهد بصحة البيانات المحدثة.

الضغط على حفظ ثم اضغط إرسال.

طريقة تحديث وإضافة مستند حساب المواطن

الدخول ألى البوابة حساب المواطن إلكترونية.

الدخول عل مرفقات.

اختار استبدال مستند ثم حذف المستند القديم.

اضغط حفظ وإرسال.

المستندات المطلوبة لإثبات استقلال المسكن

أكد البرنامج على ضرورة إثبات استقلالية المسكن للمستفيدين قبل يوم عشرة من الشهر موعد إيداع الدفعة المستحقة حتى لاتتأثر الأهلية.لتحديث البيانات التي تدل على استقلالية مسكن المواطن يلزم تقديم مرفقات مثل: