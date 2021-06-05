لخدمة مستفيدي الإعانات الزراعية أطلقت خدمة الربط الإلكتروني مع ست جهات حكومية

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عمر شويل - جدة أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة حول خدمة الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية المختلفة وذلك في ظل التطورات الأخيرة التي تسعى المملكة لتحقيقها ومن ضمنها تطورات التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي، وذلك الربط بهدف التحقق من السجل التجاري ومعرفة الحالة الوظيفية، علماً بأن الربط تم مع 6 جهات حكومية وهي (وزارة التجارة، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومركز المعلومات الوطني (NIC)، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتقاعد)، وذلك بهدف خدمة المستفيدين من برنامج الإعانات الزراعية، فقد اطلقت الربط إلكتروني بين البيئة و6 جهات حكومية لخدمة مستفيدي الإعانات الزراعية لتسهيل طلب الخدمات على المستفيدين وتسريع الإجراءات.

6 جهات حكومية في الربط الإلكتروني:

ومن الجدير بالذكر أن الوزارة قد أوضحت أن الربط الإلكتروني مع الجهات الست، يستهدف التحقق من السجل التجاري، ومعرفة الحالة الوظيفية، وبيانات الراتب، وبيانات ذوي الاحتياجات الخاصة، وتصنيف الإعاقة، إضافة إلى الهوية الوطنية، والحالة الاجتماعية، وبيانات الدعاة والمؤذنين، وبيانات التقاعد، وذلك حسب تخصص كل جهة للتأكد من بيانات المتقدمين لبرنامج الإعانات الزراعية.

دعم صغار مربي الماشية :

ومن الجدير بالذكر إنه تم دعم مربي صغار الماشية من أشهر قليلة، فقد أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية من فترة ماضية ليست بعيدة، عن صرف الدورة الـ 18 لدعم قطاع صغار مربي الماشية بأكثر من 103 ملايين ريال، وإيداعها في حسابات المستفيدين، وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن عدد المستفيدين من الدفعة الـ18 من البرنامج بلغ أكثر من 128 ألفاً، بواقع 113 ألف مستفيد من الذكور، و15 ألف مستفيدة من الإناث، وأشارت الوزارة، إلى أن إجمالي قيمة الدعم المقدم للمستفيدين ضمن برنامج دعم قطاع صغار مربي المشية بلغت 1.87 مليار ريال، ويهدف برنامج الإعانات الزراعية لتعظيم الاستفادة من الدعم الزراعي المقدم لأنشطة الثروة الحيوانية بالمملكة لقطاع تربية الماشية وقطاع الدواجن والأسماك؛ وذلك عن طريق تحويل مبالغ الدعم إلى مستحقيها مباشرة بشكل ساهم في تطوير القطاعات بما فيها مهنة تربية الماشية عبر تحفيز المربين للتحول من التربية التقليدية إلى التربية المهنية الحديثة.

ربط إلكتروني مع الوزارات والجهات الحكومية لمستفيدي الإعانات الزراعية:

وجاءت فكرة الربط الإلكتروني من ضمن التطور الأخير الذي تسعى المملكة إليه والتحول الرقمي لتحقيق رؤية 2030، ويتم التطور من خلال التعاون التقني لتقديم خدمات إلكترونية ذكية ومتكاملة تلبي متطلبات المستفيدين من برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، وتحقيق سرعة إنجاز، وتقليص الوقت والجهد، بالإضافة إلى تطوير العمل الحكومي، والعمل المشترك بين الجهات والقطاعات الحكومية بما يضمن شراكة فاعلة وعملاً تقنياً متطوراً يحقق المصلحة العامة، ويحقق الأهداف المنشودة، وتستهدف وزارة البيئة والمياه والزراعة، بهذه الخطوات وضمن خطة التحول الرقمي، العمل على أتمتة إجراءات العمل، التي ستسهم في رفع الكفاءة، وتسهيل طلب الخدمات على المستفيدين وتسريع الإجراءات، كما تعمل الوزارة على أتمتة كاملة لأعمالها تحقيقاً لخطتها الاستراتيجية للتحول الرقمي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.