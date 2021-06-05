نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تابع أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 5 يونية 2021 وارتفاع سعر الأوقية مع بداية التعاملات في المقال التالي
حالة أسعار الذهب في السعودية من الموضوعات اليومية ذات البحث العالي خلال الفترة الأخيرة، نظراً لما يشهده السعر من تقلبات مستمرة بين الانخفاض والارتفاع، ويهتم المواطن السعودي بمتابعة سعر الذهب لمعرفة متي يشتري أو يبيع ما لديه من مشغولات ذهبية، للاستفادة من فارق السعر سواء في البيع أو الشراء، فالتعامل على الذهب هو أحد الطرق الأمنه للاستثمار طويل الأجل للمدخرات، ويتم الاستفادة من فارق السعر بعد خصم قيمة المصنعية على الجرام.
كما يهتم بأسعاره رجال الأعمال والمستثمرين كأحد سُبل زيادة الأرباح والمضاربة في بورصة المعادن، كبديل عن بورصة الأوراق المالية التي شهدت مؤخراً تراجعاً كبيراً، بسبب انخفاض عائد السندات المالية الأمريكية، بالتزامن مع فتح السفر بين البلدان مرة أخري، وقد قامت المملكة برفع تعليق السفر منذ فترة بشروط، وكذا عودة النشاط الاقتصادي والتبادل التجاري بين الدول، وخلال السطور التالية سنوضح لكم متابعي موقعنا ثقفني، أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم محدثة تحديث يومي، كما نضع أمامكم العوامل المؤثرة في السعر العالمي والمحلي.
سعر الذهب اليوم في السعودية
|الوحدة
|ريال سعودى
|دولار أمريكى
|اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Saturday, June 05, 2021 09:38 AM بتوقيت دولة السعودية
|اسعار الذهب عيار 24
|228.27 ريال
|$60.87
|سعر الذهب عيار 22
|209.25 ريال
|$55.80
|اسعار الذهب عيار 21
|199.74 ريال
|$53.26
|اسعار الذهب عيار 18
|171.21 ريال
|$45.65
|سعر الذهب عيار 14
|133.16 ريال
|$35.51
|سعر الذهب عيار 12
|114.14 ريال
|$30.43
|اسعار أوقية الذهب
|7,099 ريال
|$1,893
|اسعار جنيه الذهب
|1,598 ريال
|$426.09
|اسعار كيلو الذهب
|228,271 ريال
|$60,868
سعر الذهب السعودي اليوم
يشهد الذهب السعودي تحرك في السعر، مع بداية تعاملات اليوم السبت الموافق 5 يونيو 2021، فقد وصل سعر جرام عيار 24 إلي 228.27 ريال سعودي، وعيار 21 وصل سعر الجرام إلي 199.74 ريال سعودي، عيار 18 سعر الجرام فيه 171.21 ريال سعودي، فيما وصل سعر أوقية الذهب عالمياً مع بداية التعاملات إلي 1,893 دولار أمريكي، وسنتابع معكم من خلال التحديث لسعر الذهب أول بأول.
العوامل المؤثرة في سعر الذهب
- تصنيع اللقاحات الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا، وما سيترتب علي نجاحها في الحد من انتشار العدوي وعودة النشاط الاقتصادي العالمي والمحلي.
- عوائد السندات المالية الأمريكية التي تتحكم بصورة كبيرة في سعر الذهب عالمياً ومحلياً، فكلما ارتفعت تراجع سعر الذهب، وعند انخفاضها يرتفع سعر الذهب كما يحدث خلال هذه الفترة.
- سعر الدولار أحد أهم العوامل المؤثرة في سعر الذهب وكذالك في الاقتصاد العالمي، فكلما زاد التضخم وتراجعت مؤشرات التوظيف كان ارتفاع سعر الذهب هو المسيطر على الوضع والعكس صحيح.
- أسعار الفائدة التي يحددها البنك الفيدرالي الأمريكي، والتي تشهد خلال الفترة الأخيرة تراجع كان له تأثير مباشر على ارتفاع سعر الذهب.
- سعر النفط الذي يساهم في تحريك النشاط الاقتصادي وله تأثير فعال على سعر الذهب في الأسواق العالمية والمحلية فهو عامل مهم بدرجة كبيرة لاعتباره الذهب الأسود.
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