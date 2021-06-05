نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الكفيل في بنك التسليف الجديدة 1442 وقرض الزواج في المقال التالي
أتاح بنك التسليف من خلاله العديد من القروض وأنواع التمويل المختلفة التي تساعد أصحاب الدخل المحدود، وتقدم لهم الحلول المختلفة لتحمل غلاء المعيشة، وتعمل على التحسين من وضعهم المادي، وتتنوع القروض ما بين قرض الزواج وقروض المشاريع الصغيرة وقروض الأسرة، وغيرها من أنواع القروض المختلفة المناسبة لجميع الفئات بالمملكة العربية السعودية، في السطور القادمة نوضح شروط الكفيل في بنك التسليف الجديدة 1442 والمزيد من التفاصيل عن شروط قرض الزواج من بنك التسليف.
شروط الكفيل في بنك التسليف الجديدة 1442
اشترط بنك التسليف أو فيما يُعرف بإسم بنك التنمية على الأفراد الراغبين في الحصول على القرض من بنك التسليف هو توفر كفيل، ولكن يجب توفر بعض شروط الكفيل في بنك التسليف، تلك الشروط هي:
- يجب أن يكون المواطن المتقدم للحصول على القرض سعودي الجنسية.
- كما يجب أن يكون مقيمًا داخل أراضي المملكة العربية السعودية.
- يرفض البنك المتقدم إذا كان ضامنًا للبنك مع تمويل آخر.
- يُشترط على المتقدم أن يقوم بتقديم المستندات المطلوبة ضمن اللائحة التنفيذية.
- كما يجب على كل من الكفيل والمقترض التوقيع على فاتورة الدفع، في حالة كان الكفيل عاملًا بالقطاع الخاص أو مسجلًا بالتأمين الاجتماعي.
- أن يكون الكفيل مواطنًا سعودي الجنسية.
- ألا يتعدى عمر الكفيل عن 55 عامًا.
- يجب على الكفيل أن يقدم جميع الوثائق والضمانات لبنك التسليف وفق اللائحة التنفيذية.
- تقديم الكفيل لكشف حساب خاص به يفيد بالمعاملات التي يتخذها بالبنك الذي يتبعه لاثبات حسن النية في الانتظام في الدفع.
- تعهد الكفيل في حالة تعسر المقترض في السداد أن يتم اقتطاع من راتبه ثلث قيمته للسداد.
- تقديم الكفيل لأصل تعريف راتبه مختومًا من جهة العمل، وصورة من بياناتي يتم استخراجها من موقع وزارة الداخلية.
شروط قرض الزواج من بنك التسليف
هناك بعض الشروط اللازمة للحصول على تمويل الزواج، وهي:
- ألا يتعدى عمر المتقدم 77 سنة.
- ألا يتعدى عمر الكفيل عن 55 سنة.
- يجب أن يقل الدخل الشهري للمتقدم عن 12 الف و500 ريال سعودي.
- أن تكون تلك هي الزيجة الاولى للمتقدم.
- يُتاح القرض للفرد الذي طلق الزوجة الوحيدة له، أو طلق الزوجة الوحيدة التي لم يدخل بها.
- يجب أن تكون الزوجة سعودية الجنسية أو ضمن أفراد دول مجلس التعاون الخليجي.
- كما يجب على المتقدم للحصول على قرض الزواج أن يكون بتقديم عقد زواج رسمي لم يمي عليه عامين من تاريخه.
- الحصول على موافقة على الزواج إذا كانت الزوجة مواطنة لدولة أخرى غير السعودية.
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