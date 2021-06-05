نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التمويل العقاري من الراجحي السعودية 1442 في المقال التالي
يوفر مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية فرصة امتلاك عقار لراغبي الحصول على منزل من خلال الحصول على التمويل العقاري من الراجحي، وقد أوضح بنك الراجحي الشروط الواجب استيفائها للحصول على التمويل، وقد قدم العديد من منتجات التمويل العقاري المختلفة التي تعمل على تلبية جميع الاجتياجات للشرائح المختلفة بالمملكة سواء للحصول على شراء عقار جديد أو إعادة التمويل أو شراء عقاري استثماري، في السياق التالي نستعرض شروط التمويل العقاري من الراجحي السعودية 1442
شروط التمويل العقاري من الراجحي السعودية 1442
يعمل مصرف الراجحي على تقديم القرض للمتقدمين الراغبين به بعد استيفائهم للشروط، ولكن يقوم المصرف بالاحتفاظ بحق تصرفه بالعقار حتى يتم السداد بالكامل، وفي هذا الوقت يتم نقل الملكية للمقترض مع آخر قسط آجل، وشروط الحصول على التمويل العقاري من الراجحي تتمثل فيما يلي:
- ألا يتجاوز عمر المتقدم للحصول على التمويل 60 سنة أو سن التقاعد.
- بالنسبة للمتقاعدين المتقدمين للحصول على التمويل يجب ألا يتعدى عمر المتقاعد عن 65 سنة.
- المتقدمين للحصول على التمويل من العسكريين من المتقاعدين يمكنهم الحصول على التمويل وفق سن التقاعد لكل رتبة.
- يجب ألا يقل الحد الأدنى للراتب الشهري للعاملين ومازالوا بالعمل عن 2000 ريال سعودي.
- كما يجب ألا يقل الحد الأدنى للراتب الشهري للمتقاعدين عن 1900 ريال سعودي.
المستندات المطلوبة للحصول على التمويل العقاري
يجب توفر بعض المستندات والوثائق اللازمة للحصول على التمويل العقاري من مصرف الراجحي، وتلك المستندات هي:
- خطاب توظيف مختومًا من الغرفة التجارية للعاملين بالقطاع الخاص.
- بالإافة إلى تقديم لبنك الراجحي صورة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية للمواطنين السعوديين الجنسية، على أن تكون بطاقة الهوية سارية المفعول.
- أيضًا يجب تقديم نموذج طلب تمويل يتم ملء بياناته بعناية ودقة.
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