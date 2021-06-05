نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “زين بدون مقدم” شراء جوال بالتقسيط من زين وشروط ومزايا اخذ جوال من زين بالتقسيط في المقال التالي
تقسيط جوال من زين، الكثير منا يرغب فى إقتناء هاتف جديد أو تغيير هاتفه القديم دون أن يحمل نفسه أعباء إضافية، إليك الحل المثالى فى هذا المقال حيث نشرح لك طريقة شراء هاتف بالتقسيط من زين وهي طريقة مثالية، حيث أن المنافسة في مجال الإتصالات أصبحت كبيرة داخل المملكة العربية السعودية بين الشركات الكبرى أمثال زين وموبايلي.
تقسيط جوال من زين
في الماضي كانت تتيح الشركة لعملائها تقسيط جوال عن طريق الخصم مباشرة لثمن الهاتف أو عن طريق استخدام نظام الإسترجاع النقدي خلال مدة تتراوح من ست شهور إلى عام.
أما عن الوقت الحالي فقد أصبح الأمر أكثر سهولة حيث يتم تقسيط ثمن الجوال على أقساط بسيطة تضاف إلى فاتورة الهاتف الشهرية وقد يصل مبلغ القسط إلى 70 ريال سعودي ويتم تحديد فترات سداد ملزمة تصل إلى 24 شهر من تاريخ التقسيط.
طريقة شراء جوال بالتقسيط من شركة زين
- يمكن لعملاء شركة زين الحصول على هاتف جوال بالتقسيط من الشركة وذلك بعد أن يتم الإشتراك في أحد الباقات المقدمة من جهة الشركة، تقدم زين الكثير من الباقات المتميزة منها الشخصي ومنها الخاص بمجال الأعمال وغيرها من الباقات المتنوعة.
- يمكن أيضا أن تقوم بشراء العديد من الأجهزة الحديثة سواء تابلت أو هاتف محمول أو غيرها من الأجهزة الذكية.
- وتوفر شركة زين لعملائها العديد من الجوالات الحديثة والتي تتناسب مع مختلف الإحتياجات الشخصية بتقديم جوالات من فئات سامسونج ومنها أيضا جولات من فئة آيفون.
- إلى جانب خدمة شراء الجوالات بالتقسيط تقدم الشركة خدمات شخصية للعملاء مثل خدمات الأعمال والخطوط المفوترة ومسبقة الدفع وكذلك باقات الإنترنت وخدمات البريد الإلكتروني وتوفر برنامج مايكروسوفت وخدمة ربط الأجهزة الجوالة مع بعضها.
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