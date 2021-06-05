“زين بدون مقدم” شراء جوال بالتقسيط من زين وشروط ومزايا اخذ جوال من زين بالتقسيط

تقسيط جوال من زين، الكثير منا يرغب فى إقتناء هاتف جديد أو تغيير هاتفه القديم دون أن يحمل نفسه أعباء إضافية، إليك الحل المثالى فى هذا المقال حيث نشرح لك طريقة شراء هاتف بالتقسيط من زين وهي طريقة مثالية، حيث أن المنافسة في مجال الإتصالات أصبحت كبيرة داخل المملكة العربية السعودية بين الشركات الكبرى أمثال زين وموبايلي.

تقسيط جوال من زين

في الماضي كانت تتيح الشركة لعملائها تقسيط جوال عن طريق الخصم مباشرة لثمن الهاتف أو عن طريق استخدام نظام الإسترجاع النقدي خلال مدة تتراوح من ست شهور إلى عام.

أما عن الوقت الحالي فقد أصبح الأمر أكثر سهولة حيث يتم تقسيط ثمن الجوال على أقساط بسيطة تضاف إلى فاتورة الهاتف الشهرية وقد يصل مبلغ القسط إلى 70 ريال سعودي ويتم تحديد فترات سداد ملزمة تصل إلى 24 شهر من تاريخ التقسيط.

طريقة شراء جوال بالتقسيط من شركة زين