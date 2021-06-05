وزارة التعليم تعلن التقويم الدراسي للجامعات || 29 أغسطس 2021 بداية الدراسة الجامعية بالسعودية

أعلنت جريدة أم القرى عن موعد التقويم الدراسي للجامعات السعودية الجديد للعام القادم 1443، حيث نشرت الجريدة قرار مجلس الوزراء السعودي باعتماد التقويم القادم، وراعت الحكومة في التقويم كافة الظروف المحتملة الخاصة بوباء كورونا المستجد، وأعلنت أن بداية العام الدراسي القادم يوم 29 أغسطس 2021، وينتهي العام الدراسي يوم 16 يونيو من العام القادم 2022، وحددت مواعيد الفصل الدراسي الأول وإجازة نصف العام وموعد عودة الطلاب إلي الدراسة في الفصل الدراسي الثاني، وحددت الوزارة كافة تفاصيل العام الدراسي الجديد وعدد الأسابيع الدراسية في كل فصل دراسي، وهذا ما سنقدمه لمتابعي موقع ثقفني داخل المملكة العربية السعودية فتابعونا

التقويم الدراسي للجامعات السعودية 2022/2021

بداية الفصل الدراسي الأول للجامعات السعودية 29 أغسطس.

بداية أجازة الفصل الدراسي الأول يوم 25 نوفمبر 2021.

عودة الطلاب للدراسة من إجازة الفصل الدراسي الأول يوم 5 ديسمبر 2021.

موعد بداية أجازة الفصل الدراسي الأول 6 يناير 2022.

عودة الطلاب لبداية الفصل الدراسي الثاني يوم 16 يناير 2022.

أجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني تبدأ يوم 10 مارس 2022.

عودة الطلاب لبداية الفصل الدراسي الثاني يوم 20 مارس 2022.

نهاية العام الدراسي القادم يوم 16 يونيو 2022.

وزارة التعليم تحدد عدد أسابيع الدراسة والإجازات

حددت وزارة التعليم بالمملكة عدد أسابيع الدراية في كل فصل دراسي للجامعات العام القادم وجاء كما يلي.

قالت وزارة التعليم في المملكة أن عدد أسابيع الفصل الدراسي الأول سيكون 18 أسبوع.

بينما عدد أسابيع الفصل الدراسي الثاني تبلغ 19 أسبوع.

حدد الوزارة عدد الأيام الفعلية للدراسة 176 يوم.

يبلغ عدد مرات الإجازة خلال العام القادم 11 إجازة بإجمالي 35 يوم.

التقويم الدراسي للجامعات السعودية

تهدف وزارة التعليم في المملكة إلي كسر الملل لدى الطلاب من طول العام الدراسي القادم، بإعطاء إجازات خلال المدة الدراسية الطويلة، وشددت على الطلاب ضرورة التحصين قبل بداية العام القادم، منعاً لتفشي الوباء، مع التنبيه على أخذ كافة الاحتياطات من لبس الكمامات، والحرص على التباعد الجسدي بينهم عند الحضور لمقر الجامعات، وتنفيذ كل ما جاء في توصيات وزارة الصحة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.