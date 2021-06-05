نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شراء جوال بالتقسيط من نون السعودية احصل على هاتفك بالاقساط الميسرة في المقال التالي
تقسيط جوالات من نون، الكثير منا يرغب في إقتناء هاتف جوال جديد ذو مميزات أحدث، ولكن قد لا تتوفر القدرة على الشراء ودفع قيمة ثمن الهاتف بالكامل كدفعة واحدة، إليك الآن طريقة شراء هاتف جوال من متجر نون بالتقسيط نقدمها لك في هذا المقال.
كيف أشتري هاتف بالتقسيط من نون
حتى نجيب لك عن هذا السؤال يجب أن تعرف أولا أن خدمة الأقساط الشهرية هي واحدة من الخدمات التي تقدمها بعض البنوك الشركاء لموقع الشراء نون، حيث تمكنك هذه الخدمة من الحصول على أى منتج ترغب فيه إذا كان معروض على متجر نون وسداد قيمة هذا المنتج بأقساط شهرية وفق بعض الشروط التي يجب توافرها في الطلب الذي تقوم بتقديمه.
حيث يشترط أن لا تقل قيمة المشتريات من خلال المتجر عن ألف ريال سعودي أو 500 درهم إماراتي وأن تكون حاملا لبطاقة إئتمانية من أحد بنوك الشركاء للموقع.
في المملكة العربية السعودية تجد البنك الأول وبنك الجزيرة والسعودي الفرنسي وبنك ساب وبنك الراجحي وبنك الإمارات دبي الوطني كل هذه البنوك شركاء لمتجر نون والتي تتمكن من خلالها الحصول على خدمات التقسيط الشهرية عند شراء منتجات الموقع ،وفي الإمارات تجد بنك المشرق وبنك أبو ظبي وسامبا.
طريق شراء جوال بالتقسيط من موقع نون
- أول الخطوات للحصول على هاتف بالتقسيط من نون هو التأكد من أن البنك الذي تتبع له سوف يمكنك من ذلك عن طريق الإتصال بأرقام خدمة عملاء البنك أو الدخول على التطبيق الخاص به على الإنترنت.
- بعد إتباع هذه الخطوة يمكنك الدخول إلى موقع نون وإختيار الجوال الذي ترغب فيه ثم تختار المكان الذي تريد إستلام الهاتف فيه وإتمام عملية الشراء عبر الموقع.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شراء جوال بالتقسيط من نون السعودية احصل على هاتفك بالاقساط الميسرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.