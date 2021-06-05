شراء جوال بالتقسيط من نون السعودية احصل على هاتفك بالاقساط الميسرة

تقسيط جوالات من نون، الكثير منا يرغب في إقتناء هاتف جوال جديد ذو مميزات أحدث، ولكن قد لا تتوفر القدرة على الشراء ودفع قيمة ثمن الهاتف بالكامل كدفعة واحدة، إليك الآن طريقة شراء هاتف جوال من متجر نون بالتقسيط نقدمها لك في هذا المقال.

كيف أشتري هاتف بالتقسيط من نون

حتى نجيب لك عن هذا السؤال يجب أن تعرف أولا أن خدمة الأقساط الشهرية هي واحدة من الخدمات التي تقدمها بعض البنوك الشركاء لموقع الشراء نون، حيث تمكنك هذه الخدمة من الحصول على أى منتج ترغب فيه إذا كان معروض على متجر نون وسداد قيمة هذا المنتج بأقساط شهرية وفق بعض الشروط التي يجب توافرها في الطلب الذي تقوم بتقديمه.

حيث يشترط أن لا تقل قيمة المشتريات من خلال المتجر عن ألف ريال سعودي أو 500 درهم إماراتي وأن تكون حاملا لبطاقة إئتمانية من أحد بنوك الشركاء للموقع.

في المملكة العربية السعودية تجد البنك الأول وبنك الجزيرة والسعودي الفرنسي وبنك ساب وبنك الراجحي وبنك الإمارات دبي الوطني كل هذه البنوك شركاء لمتجر نون والتي تتمكن من خلالها الحصول على خدمات التقسيط الشهرية عند شراء منتجات الموقع ،وفي الإمارات تجد بنك المشرق وبنك أبو ظبي وسامبا.

طريق شراء جوال بالتقسيط من موقع نون