عبر رابط نظام فارس وزارة التعليم فتح تسجيل الرغبات لحركة نقل المعلمين الخارجي والداخلي 1442

يعتبر رابط نظام فارس من الروابط الهامة والمعتمدة لدي وزارة التعليم السعودية، نظراً لما يقدمه الموقع من خدمات لمنسوبي التعليم بمختلف مناطق المملكة، وخلال الساعات الأخيرة تزايد البحث عنه مع إعلان وزارة التعليم، عن فتح باب التسجيل لحركة النقل للمعلمين سواء الداخلي أو الخارجي، في ظل حرص الوزارة على توفير البيئة المناسبة للمعلمين للعمل بكفاءة عالية، بأن يكون المكان الذي يعمل به قريب من محل إقامته، بالإضافة لتفعيل مفهوم لم شمل الآسرة، وقد حددت الوزارة موعد التقديم بدايةً من التاسعة صباح الأحد الموافق 11 شوال 1442 هجرياً، الموافق 23 مايو 2021، ويستمر التقديم حتي إعلان نتيجة النقل.

موعد فتح تسجيل الرغبات للنقل الداخلي والخارجي 1442

يبدأ نظام فارس الخدمة الذاتية، في استقبال رغبات المعلمين والمعلمات، لحركة النقل الداخلي والخارجي 1442، يوم الأحد الموافق 25 شوال 1442 في التاسعة صباحاً، ويستمر التسجيل حتي 2 ذي القعدة 1442، لتقوم اللجنة المشرفة على عملية التسجيل بفحص الطلبات المقدمة، وإعلان نتائج النقل الخارجي أولاً في 21 ذي القعدة 1442، ثم يتم فتح الرابط لتقديم التظلمات خلال الفترة التي حددتها وزارة التعليم، على أن يتم اعتماد النتيجة النهائية لحركة النقل الخارجي في 28/11/1442 وتبليغ الجهات بتنفيذها.

رابط نظام فارس للتسجيل لحركة النقل الخارجي والداخلي للمعلمين 1442

الدخول على نظام فارس “edu.moe.gov.sa“.

ثم الضغط على نظام فارس الخدمة الذاتية “sshr.moe.gov.sa“.

كتابة اسم المستخدم.

تسجيل الرقم السري.

كتابة رمز التحقق.

الضغط على تسجيل الدخول على صلاحية الخدمة الذاتية للموظف.

الدخول على رغبات النقل للمعلمين.

إدخال رغبات النقل.

الدخول للإطلاع والتأكيد على بيانات المعلم الراغب في النقل.

الموافقة على البيانات والإقرار الإلكتروني.

الضغط على زر حفظ.

ثم الضغط على زر إدخال الرغبات.

ظهور شاشة المعاينة والضغط على زر إضافة.

يقوم الراغب في النقل بملء الرغبات ثم الضغط على زر تطبيق.

ثم الضغط على التالي.

سوف تظهر لك شاشة لمعاينة الطلب قبل التنفيذ.

بعد مراجعة طلبك والتأكد من من البيانات تقوم بالضغط على تنفيذ.

الجدول الزمني لإجراءات النقل للمعلمين عبر نظام فارس

ضوابط وآلية حركة نقل المعلمين الداخلي والخارجي 1442

وزارة التعليم السعودية

تعمل وزارة التعليم السعودية على توفير أسهل وأبسط الطرق الإلكترونية للتواصل وتنفيذ الإجراءات المطلوبة لدي منسوبيها، ضمن خطة الدولة في تعميم النظام الرقمي والإلكتروني، بالتزامن مع الوضع الحالي من انتشار فيروس كورنا والعمل على الحد من انتشاره، بعدة إجراءات وقائية منها منع الاختلاط أو التزاحم، ولذلك أكدت الوزارة أن عملية التقديم لحركة النقل الداخلي أو الخارجي للمعلمين، ستتم إلكترونياً ويقوم المتقدم بتأكيد بياناته المسجلة على نظام فارس، حتي يتم اعتماد الإقرار الإلكتروني الذي يوافق عليه المتقدم لإتمام إجراءات النقل، على أن يتم إعلان النتيجة أيضاً إلكترونياً عن انتهاء اللجنة التي شكلتها الوزارة، لمتابعة عملية التسجيل والتنسيق والإشراف لتنفيذ عملية النقل، وتتكون اللجنة من وكالة الوزارة للشئون المدرسية، مع عضوية الجهات ذات الصلة.