نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نموذج قرض الزواج وشروط الكفيل في بنك التنمية الاجتماعية 1442 في المقال التالي
قرض الزواج من القروض الهامة التي وفرها بنك التسليف والتي تهم قطاع كبير من الشباب المقبل على الزواج والذي يقوم باقتراض المال نتيجة للتكاليف العالية سواء للرجل أو المرأة ولذلك يعتبر قرض بنك التنمية الاجتماعية من القروض الهامة الميسرة التي يسعى إليها المتزوج حديثاً ولم يمر عليه أكثر من عامين بالتاريخ الهجري، ويتم تعبئة نموذج التقديم من خلال موقع البنك على شبكة الإنترنت.
نموذج قرض الزواج
يقدم بنك التنمية الاجتماعية نماذج لكافة أنواع القروض التي ويفرها حتى يتمكن العميل من تعبئة البيانات بسهولة وتقديمها عبر موقع البنك الإلكتروني ومن هذه النماذج، نموذج 104 عبارة عن تعهد من جهة العمل لطالب القرض. ونموذج خاص بالكفيل، ويتم التقديم كالتالي:
- الذهاب إلى موقع بنك التسليف من الرابط التالي قرض الزواج.
- تسجيل الدخول على الموقع من خلال النفاذ الوطني الموحد.
- اختيار منتجاتنا ومنها منتجات الأفراد ثم التمويل الاجتماعي.
- تحديد قرض الزواج والضغط على التقديم.
- تعبئة البيانات المطلوبة وتحميل نماذج التمويل وتعبئة البيانات.
- إرفاق الأوراق المطلوبة طبقاً للشروط والطلبات المتوفرة على الموقع.
شروط الكفيل في القروض
الكفيل أو الضامن في بنك التسليف لقرض الزواج لابد أن يتوافر فيه بعض الشروط وأن يتم تعبئة النموذج الخاص به على موقع البنك وان يتم توثيقه من جهة العمل ومن هذه الشروط:
- أن يكون الكفيل من السعوديين لأن القروض مقدمة للمواطن السعودي فقط.
- أن يكون عمر الكفيل وقت التقديم لا يزيد عن 55 عام، وأن يكون على رأس عمل أو له سجل تجاري.
- لا يحتاج إلى التوقيع على فاتورة السداد كاملة إذا كان يعمل في القطاع الحكومي بعكس العاملين في القطاع الخاص فيوقع على السداد كاملاً.
- تقديم كشف الحساب البنكي لإثبات قدرته على السداد في حال تعثر صاحب القرض.
- الالتزام بتقديم كافة الأوراق المطلوبة للقرض.
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