نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن البصمة برقم الإقامة من خلال رابط استفسار عن بصمة الجوازات عبر بوابة نظام أبشر وزارة الداخلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن البصمة، هي خدمة تقدمها وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية للمواطنين والمقيمين المغتربين في جميع أرجاء المملكة، وذلك يأتي في ظل توجيهات وزير الدخلية لتيسير العديد من الأمور على المواطنين والمقيمين لإنجاز العديد من المهام والحصول على الخدمات خاصة فيما يتعلق بالمرور والجوازات واستقدام العمالة وذلك بالتعاون مع خدمة نظام ساند و نظام أبشر للجوازات.

ومن الضروري على كل مواطن داخل المملكة سواء وافد أو مقيم أن يقوم بتسجيل البصمة الخاصة به لدى وزارة الداخلية، وتوثيقها، وذلك لتفادي التعرض للمخالفات من قبل دوريات الشرطة التي تتجول في جميع أنحاء المملكة، وقامت وزارة الداخلية السعودية عام 2014 بتطبيق نظام البصمة المحدثة، والتي يتم من خلالها التعاملات الحكومية، وذلك من خلال تسجيل المواطن البصمة الخاصة به عبر جهاز البصمة الآلي المتواجد في مكتب الجوازات.

يتم الاستفسار العام عن البصمة عن طريق بوابة وزارة الداخلية. حيث يمكن لجميع المقيمين أو المواطنين أن يتحققوا عن بصماتهم عبر منصة أبشر بخطوات بسيطة لا تتطلب سوى رقم الإقامة. علما بأنك إذا وجدت بصمتك موجودة على النظام (محدثة) لا تحتاج إلى تسجيل بصمة مرة أخرى،وقد تم اعتماد نظام البصمة بالمعاملات الخاصة بوزارة الداخلية تقريبا منذ أبريل من العام 2014 البصمة المحدثة تعني أنك قمت بتسجيل بصمتك عن طريق وضع أصابع اليد على أجهزة التبصيم الآلية الموجودة بمواقع إدارة وشعب الجوازات بمناطق المملكة.

وقدمت وزارة الداخلية السعودي العديد من الخدمات التي تهم المغترب في المملكة والمواطنين منها خدمة استعلام عن البصمة برقم الإقامة أو من خلال رقم الهوية الوطنية والتي تتيح للمغترب أو الزائر أو المقيم على الأراضي السعودية العديد من المميزات ومنها استقدام العمالة من الخارج وإنجاز الكثير من الأمور بطريقة سهلة ومن المنزل بواسطة حاسوبك وهي طريقة إلكترونية أسهمت في عدم إهدار الوقت والجهد.

استعلام عن البصمة برقم الإقامة

البصمة هي شئ لا غني عنها في الكثير من الأمور التي تود إنجازها من المصالح الحكومية في المملكة سواء للمواطن السعودي الو المغترب المقيم في المملكة، ومن هذا المنطلق قامت وزارة الداخلية في المملكة أتاحه الإمكانية للاستعلام عن البصمة من خلال عدة طرق أولها برقم الهوية وأخرى برقم الاقامة وأخرها برقم جواز السفر الخاص بالمستعلم، وهذا الأمر يغنيك عن الذهاب إلى مراكز الشرطة أو مراكز وزارات الداخلية لتوثيق بصمتك، يمكنك الآن توثيق البصمة عن طريق الجوال من خلال بوابة أبشر للجوازات.

ولكن في حالة لم يتم تسجيل البصمة أو أن البصمة لم يتم إدخالها بشكل صحيح، فسوف يظهر أمامك أن البصمة غير محدثة وفي هذه الحالة سيكون عليك أن تقوم بتسجيل البصمة مرة ثانية من خلال مكاتب الجوازات السعودية في المملكة العربية السعودية.

الاستعلام عن البصمة برقم الإقامة

الآن بإمكانك الاستعلام عن بصمتك من خلال موقع أبشر دون الحاجة للذهاب المصالح الحكومية، مما يوفر لك الوقت، والجهد، وذلك لتفادي العديد من المشكلات التي قد تتعرض لها في حالة عن تسجيل البصمة إلكترونياً، لذلك نقدم لكم من موقعنا الخطوات الصحيحة لخدمة استعلام عن بصمة برقم الإقامة من خلال موقع أبشر.

وهذه الخدمة الأشياء التي لا يمكن أن يتم الاستغناء عنها هي البصمة، حيث أصبحت المملكة العربية السعودية متطورة كثيراً عن الماضي وتريد أن تنقل الدول العربية لتصبح مثل الدول الأوروبية، التي تنجز جميع المصالح الحكومية بواسطة البصمة دون تدخل للأوراق التي تأخذ وقت أكبر، وفي هذه الأحيان أصبحت المملكة العربية السعودية تعمل بالبصمة بواسطة رقم الهوية الوطنية للشخص السعودي، أو برقم جواز السفر الخاص بالمواطن المغترب بالمملكة.

كما أن غير المسجلين في نظام البصمة لن يتمكنوا من الاستفادة من خدماتها، وتوفر المديرية العامة للجوازات خدمة الاستعلام عن البصمة برقم الهوية للمواطنين أو رقم الإقامة أو جواز السفر بالنسبة للمقيمين أو الوافدين الأجانب

ومن خلال الخطوات التي سوف نرصدها لكم يمكن للمواطن السعودي أو المغترب المقيم في المملكة العربية السعودية الاستعلام عن البصمة برقم الإقامة أو الهوية الوطنية أو رقم السجل المدني إذا كان مواطن سعودي الجنسية، وذلك بدخول إلى بوابة ابشر للجوازات .

أكتب في الخانة الأولي رقم الهوية، أو اكتب رقم الإقامة أو الجواز أذا كنت من المقيمين. أكتب في الخانة الثانية الرمز المائي الموضح لك ثم أضغط علي عرض. أذا ظهرت لك كلمة البصمة محدثة فهذا يعني أن وضعك سليم ولا تحتاج لتحديث بصمتك. أما إذا ظهرت لك البصمة غير محدثة فهذا يعني أنك بحاجة إلي تحديث بصمتك. تظهر هذه الشاشة غالبا للأطفال الذين لم يتم أستخراج بطاقة هوية لهم.

بصمة الجوازات للأطفال

وقد حددت المديرية العامة للجوازات أن هناك شروط لا بد من توافرها عند تسجيل البصمة في الجوازات وهي:

يجب أن يبدأ سن الابن من 6 سنوات أو ما يزيد.

لا يجوز تسجيل الأطفال حديثي الولادة أو الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات.

يجب أن يكون الأب والأم من المقيمين في المملكة.

يجب أن يكون الطفل المُراد تسجيل بصمته قد وُلد بالمملكة.

مع العلم أنه يجب على الأبوين إتمام تسجيل بصمة الأطفال وذلك لتجنب توقيع غرامات مالية عليهم وحرمانهم وأبنائهم من الخدمات التي تُقدمها الجهات الحكومية بالمملكة.

الجدير بذكر أن بوابة ابشر وزارة الداخلية تقدم العديد من الخدمات الأخري منها معرفه المخالفات المروية وأيضا إتاحة نقل البيانات ومعلومات جواز السفر للوافدين والعديد من الخدمات الأخري للمواطنين والمقيمين للإنجاز الكثير من المهام في وقت بسيط والتيسير عليهم ، وأيضا لمواكبة التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم في تقديم الخدمات.