رابط التسجيل لحركة النقل الداخلي والخارجي 1442 للمعلمين والمعلمات عبر sshr.moe.gov.sa

رابط التسجيل لحركة النقل الداخلي والخارجي، للمعلمين والمعلمات لعام 1442، من الموضوعات الأكثر بحثاً خلال هذه الفترة، بعد فتح رابط نظام فارس الإلكتروني للتسجيل على إجراءات النقل للمعلمين والمعلمات، بالتزامن مع إعلان وزارة التعليم السعودية، عن عدة إجراءات للتسجيل على حركة النقل سواء الداخلي أو الخارجي، وبالفعل تم البدء في هذه الإجراءات من 11 شوال الجاري لتأكيد بيانات الراغبين في النقل، واستمر هذا الإجراء حتي يوم الأحد الموافق 18 من نفس الشهر، الموافق 30 مايو 2021، وعقب ذلك بدأت جهات الاختصاص بوزارة التعليم بفحص البيانات، ومراجعة الملاحظات على البيانات من 15/10/1442 حتي 24/10/1442، وإليكم رابط نظام فارس الخدمة الذاتية، الذي خصصته الوزارة لإدخال رغبات النقل للمعلمين والمعلمات.

رابط نظام فارس للتسجيل لحركة النقل الداخلي والخارجي 1442

الدخول على رابط نظام فارس الخدمة الذاتية “sshr.moe.gov.sa“.

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موعد التسجيل لحركة النقل الداخلي والخارجي للمعلمين والمعلمات 1442

يبدأ التسجيل لحركة النقل بنوعيه الداخلي والخارجي في نفس الفترة، من 25/10/1442 حتي 2/11/1442، بحيث يقوم المعلمين والمعلمات بإدخال رغبات النقل إلكترونياً، من خلال الرابط الموضح بعاليه في الفترة المحددة، على أن يتم إعلان نتيجة النقل الخارجي 21/11/1442 ويتبع ذلك عدة إجراءات آخري، وهي فتح فترة لتقديم التظلم على نتيجة النقل الخارجي من 21/11/1442 حتي 27/11/1442، ثم اعتماد النتيجة النهائية للنقل الخارجي في 28/11/1442، ويتم إعلان نتيجة النقل الداخلي في 22/12/1442 إلكترونياً، ويفتح باب التظلمات على النتيجة من 22/12/1442 حتي 28/12/1442، على أن تعتمد النتيجة النهائية للنقل الداخلي في 29/12/1442، ويتم مباشرة العمل للمنقولين من بداية العام الدراسي الجديد.

وزارة التعليم السعودية

تقوم الوزارة بتفعيل النظام الإلكتروني في مختلف الخدمات التي تقدمها الوزارة لمنسوبيها، فنجد مؤخراً تم إصدار نتائج الرخصة المهنية للمعلمين إلكترونياً، ضمن خطة الوزارة في النهوض بالعملية التعليمية ورفع كفاءة المعلمين والمعلمات، ونظراً لكون الفترة الأخيرة كان الوضع الوبائي الذي سببه فيروس كورونا، له التأثير المباشر في تنفيذ رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية، من حيث التطوير والتحديث لمختلف الوسائل والخدمات المقدمة للمواطنين.