نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماهي مدارس الطفولة المبكرة ومواعيد فتح التسجيل بها في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التعليم السعودي عن افتتاح مدارس الطفولة المبكرة وفقا لروية المملكة 2030 وحرصا منها على الاهتمام بالتعليم والنهوض به بدأت الوزارة تجهيز 1460 مدرسة للطفولة المبكرة،وأوضحت الوزارة أنها تستهدف رفع نسبة الالتحاق في مدارس الطفولة المبكرة إلى 95 % في 2030.

كما إن التعليم في المملكة هو الركيزة الأساسية التي سنحقق بها تطلعات الشعب نحو التقدم والرقي الحضاري في المعارف والعلوم النافعة، كما صرح الأمير محمد بن سلمان سيكون هدفنا أن يحصل كل طفل سعودي أينما كان على فرص التعليم الجيد وفق خيارات متنوعة وسيكون تركيزنا أكبر على مراحل التعليم المبكر.

ودشنت وزارة التعليم اليوم أول مدرسة حكومية في مرحلة الطفولة المبكرة في الروضة ال14 في تعليم تبوك،وتم افتتاح أول مدرسة حكومية فيها دمج للصف الأول ابتدائي مع رياض الأطفال في مدرسة واحدة حيث تعتبر هذه المدرسة هي النواة الأولى للمدارس الحكومية في مرحلة الطفولة المبكرة والتي تشمل دمج رياض الأطفال مع الصفوف الأولية.

وتأهيل وتطوير المباني للطفولة المبكرة لمواكبه تحديث لبعض الأنظمة الداخلية للمدرسة، وتوفير عناصر متخصصة في رياض الأطفال والصفوف الأولية وموظفات خدمات لتلبية احتياجات الأطفال في تلك المدارس مع إعداد وتطوير برامج تأهيليه لهن، كما تم توفير مباني مدرسية مجهزة ومستقلة.

أهمية مدارس الطفولة المبكرة

تزيد من فرصة الالتحاق برياض الأطفال.

تُحسن من جودة التعليم في الطفولة المبكرة.

تُعد الاستثمار الأمثل للمساحات في مباني مرحلتي رياض الأطفال والابتدائية.

رفع كفاءة الاستفادة من الموارد المتاحة لمنظومة التعليم.

توسيع فرص الالتحاق برياض الأطفال وزيادة نسبة الأماكن لتشمل كافة مناطق المملكة.

تطوير إطار عملي من أجل توفير تعليم الطفولة المبكرة.

توفير التعليم الذي يهدف إلى دفع عجلة الاقتصاد.

تطوير المواهب وبناء الشخصية لدى الأطفال.

العمل على تعزيز دور المعلم ورفع تأهيله وإعداد مناهج تعليمية متطورة.

ويعرف التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة باسم التعليم المبكر، ويشير إلى التعليم الرسمي للأطفال الصغار من قبل أشخاص خارج نطاق الأسرة أو في أماكن خارج المنزل، ومرحلة الطفولة المبكرة، هي المرحلة العمرية ماقبل الدراسة وتكون غالبًا خمس سنوات في معظم الدول.

خطوات التسجيل في مدارس الطفولة المبكرة

الدخول على موقع نظام نور

تسجيل بيانات اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق وذلك في حالة التسجيل مسبقا

ما إذا كنت مستخدم جديد فعليك أن تقوم بالضغط على زر رابط تسجيل ولي الأمر وإدخال البيانات المطلوبة ،ادخل اسم المستخدم المقترح.

اختيار ( تسجيل طالب جديد )

إدخال رقم الهوية والإقامة وصلة القرابة و تاريخ الميلاد.

تحديد مستوى عمر الطفل : ويكون بناء على تاريخ الميلاد المدخل في الخطوة السابقة.

أدخال بيانات الطفل الأساسية ، ثم قم باختيار بيانات المدرسة أو بيانات الروضة .

الإقرار والتعهد

والجدير بالذكر أن مدارس الطفولة المبكرة تشمل رياض الأطفال المستوى الثاني والثالث، والصفوف الأولية (الأول والثاني والثالث) بنين وبنات في المرحلة الابتدائية من سن 4 سنوات حتى 8 سنوات، فيما سيكون التركيز الأكبر على مراحل التعليم المبكر وذلك خلاف التسجيل الروضات في نظام نور ويعد ذلك من اهم الأشياء التي تشغل عقول أولياء الأمور هذه الفترة.