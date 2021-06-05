في ظل اقتراب موسم الحج وظروف الوباء الذي يعصف بالعالم أجمع ، تسعي السلطات الطبية بالمملكة العربية السعودي إلي تقديم أسهل طرق تيسير الأمور بخصوص التقارب في أداء مناسك العمرة والحج ، ومن منطلق سعي الحكومة الدائم للتحول الرقمي ، فقد أطلقت الحكومة عبر وزارة الصحة تطبيق إلكتروني ومنصة رقمية تحت مسمي توكلنا ، وهو تطبيق رقمي يختص بحالة المرضي والمتعافين والمحصنين ، ويقوم التطبيق بتحقيق الربط الرقمي لخدمات مستفيديه علي كافة خدمات الحكومة بالمملكة ، ومع الحاجة لتنظيم حياة المعتمرين والحجاج ، تم استحداث خدمة اعتمرنا داخل تطبيق توكلنا ، وهذه الخدمة الجديدة تتيح لزوار بيت الله الحرام إصدار تصريح العمرة من تطبيق توكلنا وتوثيق التصريح مع الحالة الطبية للزوار ، ويمكن لكم التعرف علي طريقة التسجيل في تطبيق توكلنا من وزارة الصحة.

تصريح العمرة من تطبيق توكلنا

عن طريق اتباع بعض الخطوات البسيط التي نقدمها لكم يمكنكم الحصول علي تصريح العمرة من تطبيق توكلنا كالآتي :

في البداية يتم تحميل التطبيق من تجر التطبيقات علي الهاتف وتسجيل مستخدم جديد بعد اختيار اللغة.

علينا بتأكيد إنشاء الحساب ثم نقوم بتأكيد إنشاء حساب والضغط علي استمرار.

نفعل الحساب برقم الكود المستقبل علي الهاتف ونحدد نوع المستخدم وندخل بيانات الهوية وتاريخ الميلاد.

نضع كلمة مرور ونؤكدها ونوافق علي الشروط ونضغط تسجيل.

نضع رقم التحقق لمستقبل علي الجوال وننتقل لتحديد الموعد.

نحدد موعد العمرة وعدد المرافقين وبياناهم من نوع ورقم هوية وجواز سفر ونضغط إضافة.

نختار نقطة تجمع خاصة بنقل المعتمرين ونقر بالتعهد علي التعليمات ونختار استمرار.

أخيرا يتم إصدار تصريح إلكتروني يحتوي بياناتك والموعد.

مزايا تطبيق توكلنا وشروط العمرة

يقدم تطبيق توكلنا من وزارة الصحة السعودية لمستخدميه العديد من المميزات نستعرضها لكم مع اشتراطات أداء العمرة كالآتي :

التطبيق سهل في التعاملات الرقمية بواجهة استخدام بسيطة.

يتيح البرنامج سهولة في إصدار التصاريح.

يتيح التطبيق مواعيد وتواريخ العمرة المتاحة خلال شهر.

يمكن للمعتمر إظهار التصريح لجهات التفتيش باستخدام البرنامج في أي وقت.

يتيح البرنامج التعامل بكلا اللغتين العربية والانجليزية.

ويشترط إصدار تصريح عمرة إلكتروني للقيام بالمناسك.

علي المعتمر الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

علي المعتمر تقديم تقرير طبي بسلبية مسحة الفيروس له.

ويمكن لكم التعرف علي طريقة إصدار تصريح العمرة من خدمة اعتمرنا.