رقم شكاوى حساب المواطن هو رقم مخصص للشكاوي ضمن برنامج حساب المواطن يمكن من خلاله تقديم الشكاوى والاعتراضات على الموقع، حيث أن مؤسسة حساب المواطن السعودية قد أتاحت أرقام مخصصة لشكوى المواطنين، حيث يمكن للمواطنين كتابة كل ما يرغبون في تعديله أو الشكوى منه على هذا الرقم، وسوف نقوم بتوضيح رقم الشكاوي الخاص بالحساب.

رقم شكاوي حساب المواطن

يمكن أن يقوم المواطنين داخل المملكة العربية السعودية أن يقوم بتقديم أي شكوى أو اعتراض خاص ببرنامج حساب المواطن، وذلك من خلال الخطوات التالية:

يتم الاتصال برقم تقديم الشكاوي الذي قام البرنامج بالإعلان عنه وهو 19912.

لكن يجب أن يراعي أن يكون المتصل هو المواطن الذي قام بالتسجيل بالفعل في برنامج حساب المواطن.

على المواطنين المتصلين أن يكون لديهم الالتزام بالمواعيد الخاصة بإدارة حساب المواطن من أجل الاتصال خلال تلك المواعيد.

البرنامج يتيح الاتصال برقم 19912 من أجل تقديم الاعتراضات والشكاوى وذلك في أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع، ويكون غير متاح في يومي الجمعة والأحد.

توقيت الاتصال يبدأ من الثامنة صباحًا وحتى العاشرة مساءً.

المكالمات تكون مجانية تمامًا لأن المواطن السعودي لن يقوم بتحمل أعباء إضافية عند تقديمه للشكاوى أو الاعتراضات.

أفضل طرق للتواصل مع برنامج حساب المواطن

برنامج حساب المواطن يتيح أكثر من طريقة أخرى غير الرقم الهاتفي التي يمكن من خلالها أن يتواصل المواطن المسجل في البرنامج مع إدارة البرنامج ومن تلك الطرق ما يلي:

الطريقة الأولى

تكون من خلال الصفحة الرسمية الخاصة بالبرنامج، حيث يمكن إرسال الرسائل وكافة الاستفسارات إلى الصفحة وذلك من يوم الأحد حتى الخميس من الواحدة ظهرًا وحتى الحادية عشر مساءا.

ويقوم فريق متخصص مسؤول عن الصفحة بقراءة الاستفسارات وعلى الفور إرسال الرد عليها في أقرب وقت

الطريقة الثانية

تكون من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج حساب المواطن على شبكة الإنترنت.

حيث أن هذه البوابة تستقبل كافة الاستفسارات من المواطنين المسجلين في البرنامج خلال اليوم وفي أي وقت.

الطريقة الأخيرة