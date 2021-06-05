نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات حجز موعد المرور عبر أبشر للجوال السعودية 1443 في المقال التالي
عملت المملكة العربية السعودية على تنفيذ الكثير من الإجراءات المختلفة التي من خلالها يتم الحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وصحة كل من المواطنين والمقيميمن بالمملكة، ومن أبرز الخدمات هي إمكانية حجز موعد المرور عبر أبشر للجوال 1443 بالمملكة، نتابع معكم للكشف عن تفاصيل خطوات حجز موعد المرور للجوال بالسعودية.
خطوات حجز موعد المرور عبر أبشر للجوال 1443
وفرت المملكة العربية السعودية منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية، والتي من خلالها يتم توفير العديد من الخدمات الإلكترونية المختلفة، أبرزها خدمة حجز موعد المرور عبر أبشر للجوال، ويتم الحجز الكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية:
- يتم الدخول إلى رابط منصة أبشر الإلكترونية الرسمي.
- انقر على أبشر أفراد، ثم اضغط على تسجيل الدخول.
- أكتب اسم المستخدم أو رقم الهوية الوطنية، وكلمة المرور في الحقول المخصصة لذلك.
- أكتب الرمز المرئي ثم رمز التحقق الذي حصلت عليه على الجوال الذي تم تسجيله في بوابة أبشر.
- ثم اضغط على تسجيل الدخول، ثم انقر على الخدمات واضغط على المزيد.
- اختار خدمات المرور ثم انقر على حجز موعد.
- اختار فرع المرور والموعد المناسب لك.
- ثم اقرأ التعليمات والشروط ووافق عليها، بعدها اضغط على تأكيد بيانات الموعد.
- تصل على تذكرة تفيد بموعد الحجز، قم بالاحتفاظ بها.
خدمة حجز المرور
أتاحت المملكة خدمة حجز المرور الكترونيا من خلال بوابة أبشر الإلكترونية لتوفير الوقت والجهد على الأفراد، وهي خدمة تتيح للأفراد العديد من الخدمات المختلفة وهي:
- طباعة بيان تقدير حادث مروري.
- استبدال اللوحات المعدنية للمركبة.
- استخراج تصريح السلامة المرورية.
- طباعة تقرير حادث مروري.
- انهاء اجراءات حادث مروري.
- تغيير وضع المركبة.
- تعديل بيانات المركبة.
- تجديد رخصة القيادة.
- تصدير مركبة للخارج.
- تجديد رخصة سير.
- اصدار رخصة سير بدل فاقد.
- اصدار رخصة سير بدل تالف.
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