نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول علي القرض الحسن للعسكريين والفئات المستهدفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم السلطات السعودية العديد من المبادرات التي تساعد جميع المواطنين في كثير من الهيئات للتخفيف عن أبنهائها، حيث تقدم العديد من القروض الحسنة وبالفوائد القليلة ومنها من القروض السكنية للأفراد العسكريين والمدنيين وذلك عن طريق الصندوق العقاري في المملكة، ويساهم القرض العسكري في تقديم تمويلات للمواطنين لمساعدتهم للحصول علي الوحدة السكنية، وذلك في مقابل تحقيق بعض الشروط لبعض الفئات المستهدفة، حيث يقدم الصندوق القرض الحسن بدون فوائد.

وفي التقرير التالي نسلط الضوء علي قرض العسكريين بدون فوائد وشروط الحصول علي القرض الحسن 1433 هجريا للعسكريين وبرنامج دعم السكن للعسكريين وكذلك الفئات المستهدفة من القرض الحسن للعسكريين وغيرها من المعلومات المتعلقة.

قرض للعسكريين بدون فوائد

يعد القرض الحسن من أهم التمويلات التي توفرها الحكومة السعودية للمواكنين لجميع الأفراد الذي يعملون في القطاع العسكري، لمساعدتهم في الحصول علي كل الاحتياجات الضرورية الخاصة به وذلك وفقا لبعض الشروط حيث أن القرض غير متاح لجميع الأفراد في المجال العسكري حيث يتطلب الحصول علي القرض استيفاء جميع الشروط المعلنة والذي يعتبر من أهك وسائل الدعم التي تخفف علي الأفراد العاملين في القطاعات العسكرية.

ويهدف القرض الحسين بشكل اساسي إلي تغطية القيمة المالية الخاصة بالحصول علي السكن أو العقار السكني، والذي توفره وزارة الإسكان وبنك التنمية العقارية حيث يمكن من خلال القرض الحسن حصول العسكريين علي الخدمات التالية:

يمكن شراء وحدة سكنية جاهزة.

شراء وحدة سكنية من وزارة الإسكان السعودية.

شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء.

برنامج دعم السكن للعسكريين

أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية من خلال موقع التواصل الاجتمعي تويتر، شروط وتفاصيل البرنامج الخاص بالعسكريين وطريقة التقديم علي القرض وجميع المعلومات الخاصة به، حيث أوضحت أنه تم إطلاق برنامج الدعم السكني للعسكريين بشكل كامل للأشخاص المستفيدين العسكريين بالخدمة الموجودين في قائمة وزارة الإسكان والصندوق العقاري.

وأشارت الوزارة إلي أن قيمة القرض الإضافي الحسن تصل إلي مبلغ 140 ألف ريال سعودي بالإضافة إلي برنامج القرض العقاري والذي يغطي أرباح تمويل لمبلغ يصل إلي 500 ألف ريال سعودي.

شروط القرض الحسن للعسكريين

للحصول علي القرض الحسن المخصص للأفراد العاملين في المجال العسكري يتطلب تحقيق واستيفاء عدد من الشروط التي لابد أن تتوافر في الفرد الراغب في الحصول علي القرض ومن أهم الشروط ما يلي:

يشترط أن تكون الرتبة العسكرية ضمن الرتب التالية: “جندي، جندي أول، رائد، مقدم”.

راتب الفرد العسكري الأساسي يشترط ألا يزيد عن 14 ألف ريال سعودي.

يحصل المتقدم علي القرض حسبما أعلنت وزارة الداخلية السعودية في حالة استكمال كافة الشروط الأساسية علي مبلغ يصل إلي 500 ألف ريال سعودي بدون أي فوائد ويضاف إلي ذلك قرض حسن إضافي يصل إلي 140000 ريال سعودي، وبمجموع القرضين يحصل المتقدم علي مبلغ يصل إلي 640000 ريال سعودي كقرض حسن.

في حالة رتبة العقيد أو رتبة الفريق يدعم البرنامج الرتبتين بنحو 35% حسب الراتب الذي يحصل عليه الموظف العسكري وحسب عدد أفراد أسرته، ويحصل أيضا علي قرض 500 ألف ريال سعودي بالإضافة إلي القرض الإضافي الذي يصل إلي 140 ألف ريال سعودي بدون أي فوائد.

الفئات المستهدفة من القرض الحسن للعسكريين

يستهدف برنامج دعم العسكريين والحصول علي القرض الحسن بعض الفئات والتي جاءت علي النحو التالي: