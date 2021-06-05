نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن صلاحية التامين الطبي برقم الإقامة أو رقم الهوية و رابط الاستعلام الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن صلاحية التامين الطبي برقم الإقامة أو رقم الهوية احد الأساسيات التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين في جميع أرجاء المملكة العربية السعودية، حيث تعتبر صلاحية التأمين الطبي وموعد الانتهاء من الأمور التي حثت عليها الحكومة السعودية الاستعلام عنها بشكل مستمر ودوري، حتى يتمتع كافة المواطنين فى المملكة التمتع بالخدمات الطبية المتنوعة بأفضل مستشفيات المملكة الحكومية، لهذا من المهم على المواطنين والمقيمين في المملكة القيام الاستعلام عن صلاحية التأمين الطبي ،من اجل التعرف على كامل التفاصيل الخاصة بالتأمين الطبي، ولكي يستطيع الجميع الاستعلام عن صلاحية التأمين الطبي وموعد انتهائها.

ولايخفي على الكثير أهمية التأمين الطبي في تحمل أعباء العناية الطبية للمواطنين و الأجانب حتى أن الأنظمة في المملكة العربية السعودية تشترط التغطية التأمينية لكل المقيمين وعوائلهم اللذين يعملون في القطاع الخاص حيث تم ربط تجديد إقاماتهم بتجديد التأمين الطبي. كما أن التأمين الطبي ليس مقصورا على الأجانب فقط، بل إن كثير من جهات القطاع الخاص والحكومي وشبه الحكومي تقدم خدمة التأمين الطبي لجميع موظفيها السعوديين. لذا أتت الحاجة لكثير من الناس لمعرفة تفاصيل وثيقة التأمين الطبي الخاص بهم وبعوائلهم. لذا قامت عدد من الجهات بتقديم خدمات إلكترونية لمعرفة تفاصيل وثيقة التأمين. و تسهيلا لزوار موقعنا، فهذه الصفحة تبين بالصور كيفية الاستعلام عن تفاصيل التأمين الطبي في موقع مجلس الضمان الصحي وموقع الخدمات إلكترونية في وزارة الداخلية (أبشر).

والاستفسار عن تفاصيل الوثائق التأمينية وصلاحية التامين الصحي أصبحت احد الأمور التي تشغل بال المقيمين والمواطنين عند تجديد الوثائق عبر خدمات وزارة الداخلية، وسنرفق لكم رابط استعلام عن تامين صحي سواء من موقع وزارة الداخلية بوابة أبشر، أو من موقع مجلس الضمان الصحي.

حقق مجلس الضمان الصحي التعاوني تحولا إلكترونيا في خدماته بنسبة 95.45% مقابل 4.55% كخدمات تقليدية، بحسب المتحدث باسم المجلس ياسر المعارك، مبينا أن الأمانة العامة أنجزت خلال الفترة الماضية عددا من الخدمات الإلكترونية، أبرزها خدمات تطبيق وثيقة الضمان الصحي الموحدة وخدمة الاستعلام عن حالة التأميـن الصحـي وخدمات نظام زائر التي مكنت من تطبيق إلزامية التأمين عند تمديد الزيارة إلى المملكة،حيث تم بناء مركز موحد لخدمة العملاء عبر جميع قنوات التواصل المتاحة.

حيث قامت الحكومة السعودية بتوفير منصات إلكترونية للعمل على تسهيل استعلام عن تأمين صحي من قبل المواطنين والمقيمين، حيث تشمل خدمة التأمين الطبي رعاية كل من يقيم على الأراضي السعودية وتحت سمائها، سواء الأجانب أو المواطنين السعوديين، وتشمل أيضاً كل من يعمل داخل المملكة سواء في القطاع الخاص أو الحكومي أو القطاع شبه الحكومي.

حيث تعرض بشكل تفصيلي المعلومات التي تخص وثيقة التأمين الصحي بما فيها من اسم شركة التأمين، ورقم بوصيلة التأمين، وتاريخ انتهاء بطاقة التأمين الطبي بالنسبة لحامل الوثيقة، وكل ذلك يتم عبر الاستعلام برقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة.

نلاحظ مع كثرة الحوادث و وانتشار الأمراض أدت إلي شغل تفكير الكثير من السعوديين والمقيمين ومن المعروف أن شركات التأمين لا تقوم بالتأمين علي كافة الأفراد وأسرتهم و لكن عن طريق شركات تركز علي التأمين الإلزامي للمقيمين

حيث تلزمه الدولة للشركات من أجل تخفيف وتقليل الأعباء عن الحكومة حيث يواجه المواطنين عرقله أن شبكة المستشفيات والمراكز الطبية محدودة فلا تقوم بالتأمين عليهم وعلي أسرهم.

الاستعلام عن صلاحية التامين الطبي برقم الإقامة أو رقم الهوية

هذه الخدمة تمكن المقيمين في المملكة من معرفة المعلومات التي تخص وثيقة التأمين الصحي الخاصة بهم، بما فيها رقم بوليصة التأمين، وتاريخ انتهاء بطاقة التأمين الطبي، واسم شركة التأمين بالنسبة لحامل الوثيقة، وكل ذلك يتم برقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة عبر الموقع الإلكتروني لمجلس الضمان الصحي.

ومن خلال الخطوات التي سوف نسردها لكم في السطور التالية لمعرفة كيفية الاستعلام عن صلاحية التأمين الطبي وموعد انتهاء التأمين، حيث أن خدمة الاستعلام عن صلاحية التأمين الطبي من الخدمات التي تم أتاحتها الحكومة السعودية للمواطنين والمقيمين في المملكة، كما يعتبر من أهم الشروط للمقيمين وهي وجود تأمين صحي للمقيم وأفراد أسرته في حالة القيام بإصدار أو تجديد الإقامة داخل المملكة.

الاستفسار عن تفاصيل الوثائق التأمينية وصلاحية التامين الصحي أصبحت احد الأمور التي تشغل بال المقيمين والمواطنين عند تجديد الوثائق عبر خدمات وزارة الداخلية، وسنرفق لكم رابط استعلام عن تامين صحي سواء من موقع وزارة الداخلية بوابة أبشر، أو من موقع مجلس الضمان الصحي.

الدخول إلى موقع مجلس الضمان الاجتماعي الصحي التعاوني.

الضغط على الخدمات الإلكترونية.

الضغط على الاستعلام عن حالة التأمين.

اضغط على الخدمات الإلكترونية لشركات التامين.

اضغط على الاستعلام عن معلومات التامين.

أدخال رقم بطاقة الأحوال أو رقم الإقامة، ثم نقوم بإدخال الرمز الظاهر أمامنا، والضغط على موافق.

الاستعلام عن صلاحية التأمين الطبي عن طريق أبشر

ومجلس الضمان الصحي هو هيئة حكومية سعودية اعتبارية مستقلة، أنشئت بموجب المادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء السعودي رقم (71) وذلك في 27/4/1420 هجرياً الموافق 11/8/1999 ميلادياً.

وتنص هذه المادة على إنشاء مجلس الضمان الصحي للإشراف على تطبيق نظام الضمان الصحي، حيث يسعى إلى توفير كافة أوجه الرعاية الصحية إلى جميع العاملين بالقطاع الخاص وذويهم، ويشرف على إدارة المجلس وزير الصحة وعضوية بعض الوزارات الحكومية بالدولة.

قم بزيارة موقع أبشر. قم بإدخال رقم الإقامة في الخانة الخاصة بذلك. كتابة الرمز المرئي الظاهر أمامك. ثم أضغط على زر عرض. ستظهر لك رسالة باللون الأخضر تخبر بأن “التأمين الصحي ساري”.

رابط الاستعلام عن صلاحية التامين الطبي برقم الإقامة أو رقم الهوية

ونظام التأمين الصحي في المملكة تم طرحه للسعودين والمقيمين ويقدم تأمين صحي شامل ويضم العديد من المميزات أهمها شبكة مستشفيات وعيادات خارجية واسعة حيث غطاء الحمل والولادة والرعاية الطبية الكاملة، كما إنها تتميز بخدمات الأسنان والنظر والإغماء إلى جانب أمراض القلب والسكر والسرطان، وذلك يكون سعر تأمينه كحد أقصى 100 ألف ريال سعودي وكحد ادني 10.000 ريال سعودي.

من اجل التعرف اكثر على الاستعلام عن صلاحية التامين الطبي بكل سهولة، ويمكن للمواطن السعودي أو المقيمين في المملكة الدخول ألية من خلال للاستعلام عن صلاحية التامين الطبي.

شركات التامين الطبي للمقيمين

شركة ملاذ للتأمين

شركة التعاونية للتأمين

شركة الدرع للتأمين

شركة المُتحدة للتأمين

شركة أسيج للتأمين

شركة الراجحي للتأمين

كما أن التأمين الطبي ليس مقصورا على الأجانب فقط، بل إن كثير من جهات القطاع الخاص والحكومي وشبه الحكومي تقدم خدمة التأمين الطبي لجميع موظفيها السعوديين. لذا أتت الحاجة لكثير من الناس لمعرفة تفاصيل وثيقة التأمين الطبي الخاص بهم وبعوائلهم. لذا قامت عدد من الجهات بتقديم خدمات إلكترونية لمعرفة تفاصيل وثيقة التأمين.

الطريقة الثانية:

الاستعلام عن صلاحية التامين الطبي عن طريق أبشر

والاستعلام عن التأمين الطبي من الخدمات الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية (أبشر) ويتم عرض مدى سريان التأمين الطبي الخاص ب (المقيمين) في أنظمة وزارة الداخلية، حيث يمكن على ضوء ذلك تجديد الإقامة. يمكن عمل هذا الاستعلام برقم الإقامة.

الدخول على الموقع الرسمي لبوابة ابشر الإلكترونية

إدخال رقم الإقامة في الخانة الخاصة بذلك مع الرمز المرئي

أضغط على زر عرض

ستظهر لك رسالة باللون الأخضر تخبر بأن “التأمين الصحي ساري”

تامين تأشيرة الزيارة الطبية لأفراد

التامين الطبي لتأشيرة الزيارة، يشتمل هذا التأمين الطبي حالات الطوارئ، وحالات الأخلاء الطبي، ولكن في هذه الحالة يجب على الزائر، أن يقوم بتقديم تعهد بعدم فعل الزيارة بهدف العلاج، ويجب أن يتم توضيح التاريخ المرضي، وذلك للجهات الطبية المعنية بهذا الأمر.

وبالنسبة لأسعار التامين الطبي بالنسبة للزوار، وذلك حتى يحصلوا على المنفعة الكاملة من جميع الجهات، التي تم ذكرها سابقا، يجب دفع 100,000 ريال سعودي، وهذه التكاليف تشتمل على تكاليف إعادة الشخص المتوفى، إلى بلده الأصلي وذلك من خلال دفع مبلغ مادي يبلغ قيمته 100000 ريال سعودي.

ولكن تكاليف علاج الأسنان في حالات الطوارئ، وحالات الحمل والولادة الطارئة، والمسافر المرافق مع المريض، يجب أن يتم دفع مبلغ 500 ريال سعودي.

ومن المهم أن نوضح أن قيمه الإقامة للمريض داخل المستشفى، متاجر السرير، أجرة التمريض، والزيارات، وخدمه الإشراف الطبي، بمبلغ 600 ريال سعودي لليوم الواحد.

ولا تعمل هذه الخدمة على صرف الأدوية والمستلزمات الطبية، التي قام الطبيب بطلبها.

وبالنسبة لقيمه إقامة المرافق داخل المستشفى، هي تبلغ قيمتها 150 ريال سعودي في اليوم.

كيفية الاستعلام عن التأمين الصحي برقم الحدود

الاستعلام عن التأمين الصحي برقم الحدود أو عن طريق رقم بطاقة الأحوال الهوية الوطنية،وذالك للمقيمين أو المواطنين، في احدي الخدمات التي يمكن أن تقدم في الموقع الإلكتروني الرسمي وذالك للمجلس والضمان الصحي والتعاوني السعودي. خصص الموقع الإلكتروني سلسلة من الخدمات الإلكترونية والتي يحتاجها المقيم والمواطن والاستعلام عنها أيضاً. الاستعلام عن حالة التأمين الصحي أو المنشأة الصحية، كذالك التقديم في بيانات أو معلومات عن أسماء شركة التأمين المؤهلة.

الاستعلام عن التامين الصحي السعودي من خلال مجلس الضمان الصحي

بعد أن تقوم بفتح الموقع ستظهر لك الصفحة الرئيسية، وسوف يظهر بها مجموعة من الاختيارات، وستجد في أعلي يمين الصفحة، مربع يتكون من عدد مربعات صغيره قم بالضغط عليه.

بعد الضغط عليه ستظهر لك، مجموعه من الاختيارات، اختر الخدمة الإلكترونية.

ستظهر لك صفحة جديدة، اختر الخدمات إلكترونية للمؤمن لهم.

بعد ذلك قم بالضغط على استعلام عن تامين صحي، وقم بالضغط على الدخول إلى الخدمة.

ستظهر لك مجموعة من الخانات، قم بمليء البيانات المطلوبة، مثل ادخل رقم الإقامة، ورقم بطاقة الأحوال.

بعد ذلك قم بإدخال الرمز المرئي، وبعد ذلك قم بالضغط على موافق.

في هذه الحالة سوف تظهر لك العديد من المعلومات، التي تود أن تستعلم عنها، وذلك يتضمن الاستعلام عن صلاحية التأمين الصحي.

مجلس الضمان الصحي

مجلس الضمان الصحي هو هيئة حكومية سعودية اعتبارية مستقلة، أنشئت بموجب المادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء السعودي رقم (71) وذلك في 27/4/1420 هجرياً الموافق 11/8/1999 ميلادياً، وتنص هذه المادة على إنشاء مجلس الضمان الصحي للإشراف على تطبيق نظام الضمان الصحي، حيث يسعى إلى توفير كافة أوجه الرعاية الصحية إلى جميع العاملين بالقطاع الخاص وذويهم، ويشرف على إدارة المجلس وزير الصحة وعضوية بعض الوزارات الحكومية بالدولة.

موعد انتهاء التأمين الطبي

كما اشرنا من قبل في السطور الماضية من خلال المعلومات يمكن التعرف على موعد الانتهاء بنفس الخطوات من خلال الدخول على رابط موقع التأمينات الصحية وإدخال رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة الخاصة والرمز ومن ثم موافق. بعدها سوف تظهر لك جميع المعلومات الخاصة بك في البطاقة الخاصة بالتأمين ومعلومات كاملة من خلال شاشة جديدة سوف تظهر, وتظهر لك موعد انتهاء التأمين الصحي لصاحب الرقم المدخل.

وتسعى المملكة العربية السعودية إلى تنفيذ خطة ورؤية 2030 والتي تم إطلاقها من قبل الملك سلمان بن عبد العزيز وتحظي بدعم مطلق من نائب رئيس الوزراء وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التي تستهدف تطوير كافة القطاعات الحيوية في المملكة والتي تخدم المواطن السعودي والوافدين والمقيمين المغتربين على حد سواء و بتأكيد قطاع التأمين الصحي الذي يعتبر من أنشط القطاعات التي يستهدفها الكثير من المواطنين أو حتى الوافدين المقيمين في جميع أرجاء المملكة.

يذكر أن أصبحت جميع الأنظمة في المملكة العربية السعودية، تشترط التغطية التأمينية علي جميع المقيمين في المملكة وعوائلهم الذين يعملون في القطاع الخاص، وكذلك لم يعد نظام التأمين الصحي يقتصر على الأجانب فقط بل قامت به الكثير من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة لموظفيها السعوديين.