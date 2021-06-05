طرق الاستعلام عن فاتورة stc وسداد قيمه الفواتير بطريقه إلكترونية سهله وبسيطه لتوفير الوقت والجهد علي عملاء شركه الاتصالات السعودية حيث توفر الشركة خدمه الاستعلام عن طريق رقم الهوية أو إرسال رسالة من خلال الموقع الرسمي للشركه واتباع بعض الخطوات البسيطة

خطوات الدخول للاستعلام عن فاتورة stc برقم الهوية

تتميز شركه الاتصالات السعودية بتوفير العديد من الخدمات للعملاء من أهمها خدمه الاستعلام عن الفاتورة برقم الهوية عن طريق بعض الخطوات السهلة منها:

نبدأ بتسجيل الدخول علي الموقع الإلكتروني لشركه الاتصالات السعودية.

نقوم بالضغط علي زر خدماتي ثم يتم الضغط علي زر التسجيل الذي سوف يظهر.

سوف تظهر صفحه تسجيل البيانات نبدأ بإدخال البيانات المطلوبة من رقم الجوال الذي سيتم إرسال الكود السري عليه ورقم الهوية أو رقم الإقامة الخاصة بالعميل واسم المستخدم الذي سيتم الدخول به وإدخال البريد الإلكتروني للعميل ثم الضغط علي التالي.

نقوم بالضغط علي خانه الموافقة علي شروط وأحكام شركه الاتصالات ثم نقوم بالضغط علي التالي بعد التأكد من أدخال جميع البيانات بشكل صحيح.

يتم استقبال رسالة نصيه بالرقم السري علي الهاتف الخاص بالعميل وبذالك يتم التسجيل ويمكن للعميل الدخول علي الموقع ومتابعه الخدمات .

خطوات سداد الفاتورة من علي موقع stc

من الخدمات التي قدمتها شركه الاتصالات السعودية العديد من الطرق المختلفة لسداد الفواتير حيث يمكن السداد عن طريق موقع stc أو عن طريق تطبيق my stc أو عن طريق تطبق stc pay .

خطوات سداد الفاتورة عن طريق موقع Stc

نبدأ بالدخول علي الموقع stc

نقوم بكتابه اسم المستخدم وإدخال كلمه المرور ثم الضغط علي دخول.

يظهر لنا قائمة اختر الحساب نضغط عليها ثم الضغط على تسديد ثم الضغط على دفع ثم الضغط على ادفع الآن>

ثم يتم اختيار طريقة الدفع من البطاقات الائتمانية ثم نختار بين اكسبريس أو الفيزا او الماستركارد

ثم يتم ملئ البيانات بالكامل الخاصة بالبطاقة واختيار دفع ويمكن سداد الفاتورة من خلال حساب سداد ثم اختيار سداد ثم كتابه اسم المستخدم وإكمال عملية الدفع بالكامل

خطوات سداد الفاتورة عن طريق تطبيق stc pay

نبدأ بالدخول على الحساب المسجل.

ثم نختار خدمات stc من القائمة الموجودة في الأسفل ثم اختيار الرقم المراد سدادة ثم الضغط على سدد.

خطوات سداد الفاتورة عن طريق تطبيق my stc