نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق الاستعلام عن فاتورة stc وسداد قيمه الفواتير في المقال التالي
طرق الاستعلام عن فاتورة stc وسداد قيمه الفواتير بطريقه إلكترونية سهله وبسيطه لتوفير الوقت والجهد علي عملاء شركه الاتصالات السعودية حيث توفر الشركة خدمه الاستعلام عن طريق رقم الهوية أو إرسال رسالة من خلال الموقع الرسمي للشركه واتباع بعض الخطوات البسيطة
خطوات الدخول للاستعلام عن فاتورة stc برقم الهوية
تتميز شركه الاتصالات السعودية بتوفير العديد من الخدمات للعملاء من أهمها خدمه الاستعلام عن الفاتورة برقم الهوية عن طريق بعض الخطوات السهلة منها:
- نبدأ بتسجيل الدخول علي الموقع الإلكتروني لشركه الاتصالات السعودية.
- نقوم بالضغط علي زر خدماتي ثم يتم الضغط علي زر التسجيل الذي سوف يظهر.
- سوف تظهر صفحه تسجيل البيانات نبدأ بإدخال البيانات المطلوبة من رقم الجوال الذي سيتم إرسال الكود السري عليه ورقم الهوية أو رقم الإقامة الخاصة بالعميل واسم المستخدم الذي سيتم الدخول به وإدخال البريد الإلكتروني للعميل ثم الضغط علي التالي.
- نقوم بالضغط علي خانه الموافقة علي شروط وأحكام شركه الاتصالات ثم نقوم بالضغط علي التالي بعد التأكد من أدخال جميع البيانات بشكل صحيح.
- يتم استقبال رسالة نصيه بالرقم السري علي الهاتف الخاص بالعميل وبذالك يتم التسجيل ويمكن للعميل الدخول علي الموقع ومتابعه الخدمات .
خطوات سداد الفاتورة من علي موقع stc
من الخدمات التي قدمتها شركه الاتصالات السعودية العديد من الطرق المختلفة لسداد الفواتير حيث يمكن السداد عن طريق موقع stc أو عن طريق تطبيق my stc أو عن طريق تطبق stc pay .
خطوات سداد الفاتورة عن طريق موقع Stc
- نبدأ بالدخول علي الموقع stc
- نقوم بكتابه اسم المستخدم وإدخال كلمه المرور ثم الضغط علي دخول.
- يظهر لنا قائمة اختر الحساب نضغط عليها ثم الضغط على تسديد ثم الضغط على دفع ثم الضغط على ادفع الآن>
- ثم يتم اختيار طريقة الدفع من البطاقات الائتمانية ثم نختار بين اكسبريس أو الفيزا او الماستركارد
- ثم يتم ملئ البيانات بالكامل الخاصة بالبطاقة واختيار دفع ويمكن سداد الفاتورة من خلال حساب سداد ثم اختيار سداد ثم كتابه اسم المستخدم وإكمال عملية الدفع بالكامل
خطوات سداد الفاتورة عن طريق تطبيق stc pay
- نبدأ بالدخول على الحساب المسجل.
- ثم نختار خدمات stc من القائمة الموجودة في الأسفل ثم اختيار الرقم المراد سدادة ثم الضغط على سدد.
خطوات سداد الفاتورة عن طريق تطبيق my stc
- نبدأ بالدخول علي التطبيق نقوم بإدخال اسم المستخدم والرقم السري.
- يتم فتح التطبيق نقوم باختيار الرقم المطلوب السداد له ثم نقوم بالضغط علي فواتير ثم نقوم باختيار تسديد ثم التالي.
- نقوم باختيار نوع البطاقة التي يتم السداد عن طريقها ثم أدخال البينات.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طرق الاستعلام عن فاتورة stc وسداد قيمه الفواتير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.