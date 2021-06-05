استخراج تصاريح السفر للسعوديين من خلال منصة أبشر

تهتم المملكة العربية السعودية بمواطنيها وكل الخدمات التي يحتاجون إليها، ومنصة أبشر تمثل أكبر دليل على ذلك، فمن خلالها أصبح من السهل على المواطنين استخراج جواز سفر جديد أو تجديد جواز السفر الحالي أو استخراج تصاريح السفر -وهو موضوع حديثنا اليوم- وغيرها الكثير من الخدمات والتسهيلات، وكما عودناكم فقد أفردنا هذه السلسة من المقالات للحديث عن خدمات أبشر المتعددة.

الهدف من خدمة إصدار تصاريح السفر عبر أبشر وشروطه

إن الهدف الأساسي من هذه الخدمة هو السماح للمواطن السعودي بإصدار أو إلغاء تصريح سفر لفرد من أفراد أسرته إلكترونيًا، وفي هذا بالطبع توفير للوقت والجهد.

أما عن شروط هذه الخدمة فهي كالتالي:

أن يكون فرد الأسرة المراد إصدار تصريح السفر له أو إلغائه ممن يحملون الهوية الوطنية، أو جواز السفر السعودي.

تسرى صلاحية تصريح السفر إلى تاريخ انتهاء جواز السفر بحد أقصى، وذلك في حال إصداره على جواز السفر، أما في حالة إصدار التصريح على هوية وطنية ذكية فيسري التصريح إلى انتهاء مدة الهوية.

إذا كان جواز السفر به بعض المرافقين فعلى طالب الخدمة تحديد من يتم إصدار تصريح له من بين هؤلاء المرافقين مع صاحب الجواز الأصلي.

إذا أراد المواطن إصدار تصريح جديد وكان هناك تصريح قديم ساري المفعول، فعليه إلغاء القديم أولًا.

في حال وجود مرافقين تنطبق عليهم كافة شروط استخراج التصريح الخاصة بصاحب الجواز الأصلي، مع التأكيد على أن المرافقين غير مسموح لهم السفر إلا مع صاحب جواز السفر المرافقين هم له.

يجب أن يكون الجواز ساري المفعول من أجل استخراج تصريح السفر لأي دولة، فيما عدا دول الخليج العربي.

المستفيدين من الخدمة وطريقة الحصول عليها

أما عن خطوات استخراج التصريح فهي كالآتي:

من خلال حسابك في منصة أبشر اضغط على خدمات أفراد الأسرة.

ثم خدمات.

ثم تصاريح السفر لأفراد الأسرة.

وأخيرًا أذكركم بأنه للمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع توجه للموقع الإلكتروني الرسمي لأبشر.