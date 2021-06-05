نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل لحركة النقل الداخلي والخارجي للمعلمين 1442 || عبر رابط نظام فارس الخدمة الذاتية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بناءً على خطة وزارة التعليم السعودية لحركة النقل الداخلي والخارجي، يتم غداً الأحد فتح رابط التسجيل لحركة النقل الداخلي والخارجي للمعلمين 1442 لتسجيل الرغبات، بعد أن قام المعلمون في الفترة من 11 من شهر شوال بتأكيد وتحديث بياناتهم عبر رابط نظام فارس، ومن الأحد 2021/06/06 الموافق 1442/10/25 يبدأ التسجيل للرغبات وتستمر تلك المرحلة حتى يوم 1442/11/02 الشهر القادم، كل ذالك من أجل أن تهيئة الوزارة البيئة الملائمة للمعلمين التي تجعلهم يؤدون بكل طاقة وكفاءة، ويعقب تلك المرحلة مرحلة إعلان النتائج وفتح باب التظلمات على النتيجة، قبل بدأ العام الدراسي الجديد، وهذا وفق جدول زمني محدد من قبل الوزارة سنقدمه لكم داخل المقال فتابعونا.

رابط التسجيل لحركة النقل الداخلي والخارجي للمعلمين

أعلنت وزارة التعليم أن رابط نظام فارس هو المنوط به تقديم كافة خدمات الوزارة ومنها التقديم في حركة النقل الداخلي والخارجي للمعلمين، والعديد من الخدمات الأخرى منها تقديم طلبات للحصول على إجازات وإبلاغ بالرجوع من الإجازة ومد فترة الإجازة، وتقديم طلبات للبدلات وكشوف الرواتب، كل هذه الخدمات تقدم إلكترونياً عبر النظام.

ألية المفاضلة في النقل بين المعلمين والمعلمات

تهدف وزارة التعليم الشفافية والحياد في عملية النقل لذا فهي تتعامل مع الجميع بمعيار واحد وبمسطرة واحدة، من أجل أن يطمئن كل معلم ومعلمة على تحقيق العدل في الترشيح في عملية النقل، ووضعت شروط وضوابط واضحة للمفاضلة بين المعلمين في حركة النقل من أهمها ما يلي.

يتم المفاضلة بين المعلمين والمعلمات في الرغبة الأولى بناءً على سنة التقديم وتاريخ المباشرة في التعليم، والشهر والسنة مطروح منها أيام الغياب بدون عذر. في حالة التشابه وضعت الوزارة عدة معايير أخرى منها عام التخرج والمعدل التراكمي، ودرجة الأداء الوظيفي للعام السابق والحصول على جائزة التعليم.

خطوات تحديد الرغبات في حركة النقل

رابط التسجيل لحركة النقل الداخلي والخارجي1442

عند التسجيل في عبر رابط نظام فارس الخدمة الذاتية يجب الانتباه لبعض الأمور قبل التسجيل ومنها.