“الأرصاد”: تنبيهات برياح نشطة وأتربة مثارة على بعض المناطق.. وأمطار رعدية وسحب ممطرة في أخرى

بلادي – الرياض:
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم (السبت)، تنبيهات بهطول أمطار رعدية وسحب رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، بعدد من مدن المملكة، ورياح نشطة وأتربة مثارة في أخرى.
وأوضح المركز، أن أجزاء من مناطق، القصيم، ومكة المكرمة، ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة 8 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.
وأبان أن أجزاء من مناطق، حائل، والمدينة المنورة، ستشهد رياحاً نشطة وسحبًا رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة 10 صباحا وتستمر حتى الساعة 9 مساءً.
وأشار إلى أن محافظات الطائف وميسان بمنطقة مكة المكرمة، ستشهد امطاراً رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة 12 ظهراً وتنتهي الساعة 8 مساءً.
وأضاف أن محافظات الجموم والعاصمة المقدسة والكامل بمنطقة مكة المكرمة، ستشهد سحباً رعدية ممطرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في الرؤية الأفقية، مبيناً أن الحالة تبدأ الساعة الـ 1 ظهراً وتستمر حتى الساعة 9 مساءً.
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