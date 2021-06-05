الحصيني: غدًا آخر أيام “الكنة” والإثنين أول مربعانية “القيظ”‏

بلادي – الرياض:
أوضح الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن غدًا (الأحد) سيكون آخر أيام الكنة وبعد غد (الإثنين) هو أول أيام مربعانية القيظ وأول طوالعها “الثريا”.
وبيّن الحصيني أن مربعانية القيظ، 40 يوماً مقسمة على الثريا والدبران والهقعة، وفي منتصفها ينعدم الظل وتتعامد أشعة الشمس على مدار السرطان معلنة بداية الصيف فلكياً 21 يونيو.
وتوقع أن تكون حرارة هذا الصيف عند معدلاتها الطبيعية، لافتًا إلى أن هذا الفصل، تقل فيه الأمطار ويجف العشب وتختفي الحشرات الربيعية.
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