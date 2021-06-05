الحصيني: غدًا آخر أيام “الكنة” والإثنين أول مربعانية “القيظ”‏

بلادي – الرياض:

أوضح الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن غدًا ‏‏(الأحد) سيكون آخر أيام الكنة وبعد غد (الإثنين) هو أول أيام ‏مربعانية القيظ وأول طوالعها “الثريا”.‏

وبيّن الحصيني أن مربعانية القيظ، 40 يوماً مقسمة على الثريا ‏والدبران والهقعة، وفي منتصفها ينعدم الظل وتتعامد أشعة ‏الشمس على مدار السرطان معلنة بداية الصيف فلكياً 21 يونيو.‏

وتوقع أن تكون حرارة هذا الصيف عند معدلاتها الطبيعية، لافتًا ‏إلى أن هذا الفصل، تقل فيه الأمطار ويجف العشب وتختفي ‏الحشرات الربيعية.‏