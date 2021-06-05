نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض هيونداي 2021 تقسيط المجدوعي بأقل من 1000 ريال لبعض الموديلات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلقت شركة المجدوعي عروض هيونداي 2021 على بعض موديلات السيارة الكورية، وجاءت العروض على نظام الشراء بالتقسيط؛ لكون هذا النظام يتمتع بشعبية كبيرة في السعودية.

وفي الحقيقة تعد عروض هيونداي على التقسيط من شركة المجدوعي قوية وجذابة، وتمكن عشاق علامة هيونداي من اقتناء موديلات مميزة منها بإيجار شهري منخفض.

أولًا: عروض هيونداي 2021 تقسيط المجدوعي بأقل من 1000 ريال

في الوقت الذي تقدم فيه هيونداي تجارب أداء مميزة عبر مختلف موديلاتها في المملكة، تطرح الشركة عروض تقسيط جيدة لتلبي رغبات قطاع واسع من ملاكها المحتملين، وفيما يلي الموديلات التي شملتها العروض:

كريتا موديل عام 2021 مركبة سوناتا موديل 2021 وبالإضافة إلى كريتا وسوناتا فهناك أيضًا سيارة النترا موديل 2021

ثانيًا: تفاصيل عروض المجدوعي الجديدة على بعض عروض هيونداي 2021

1- يمكنك الحصول على أي سيارة من السابق ذكرهم بدون تسديد دفعة شراء

2- وبالإضافة إلى ذلك فإن السيارات داخل العروض تأتي بدون هوامش ربح

3- من ضمن العروض أيضًا وجود صيانة دورية بدون مقابل حتى تقطع السيارة مسافة 5 آلاف كيلومتر

4- ويجب العلم أن جميع أسعار التقسيط في هذا المقال شاملة ضريبة القيمة المضافة وكذلك تشمل الرسوم الإدارية.

ثالثًا: قيمة إيجار أو قسط سيارات هيونداي 2021 في العرض

999 ريال كل 30 يوم عند اختيارك لسيارة النترا 2021

1099 كل شهر عند اختيارك سيارة سوناتا موديل 2021

سعر قسط كريتا 2021 يبلغ 971 ريال

ملحوظة مهمة: يطبق على جميع هذه العروض المميزة على بعض سيارات هيونداي دفعة تمليك بقيمة 40% من ثمن السيارة.

طريقة الاستعلام عن العروض وكيفية الاستفادة بها

ويُذكر أنه يمكنك الاتصال عبر الرقم التالي 920015599 للاستفسار عن العروض وطريقة الاستفادة بها، وكذلك يمكنك الاستفسار عبر واتس على رقم 0558849020.