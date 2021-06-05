برنامج تسهيل التمويل بدون كفيل 1443 .. المميزات والمستندات المطلوبة

برنامج تسهيل التمويل بدون كفيل تم الإعلان عنه من قبل شركة المتحدة للإلكترونيات اكسترا، ليكون من أهم برامج المرابحة التي تم انتشارها في كامل المملكة العربية السعودية، وهو برنامج له الكثير من المميزات التي تجعله من أفضل برامج المرابحة بالمملكة، حيث أنه يعمل على تلبية احتياجات ورغبات الأفراد ومنحهم القيمة المالية التي يرغبون بها والتي تتراوح بين 4000 ريال سعودي و30 الف ريال سعودي، اليكم تفاصيل برنامج تسهيل وأهم مميزاته والمستندات المطلوبة للتقديم على تمويل تسهيل 1443.

المستندات المطلوبة للتقديم على برنامج تسهيل التمويل

حتى تتمكن من التقديم على برنامج تسهيل التمويل، تحتاج إلى تقديم بعض المستندات والوثائق اللازمة، وتلك المستندات تتمثل في:

بطاقة الهوية الوطنية بالنسبة للمواطنين حاملي الجنسية السعودية.

صورة من جواز السفر أو بطاقة الإقامة بالنسبة للأفراد المقيمين بالمملكة العربية السعودية.

مختصر الراتب أو بطاقة العمل.

كشف حساب لآخر ثلاثة شهور للمتقدم للحصول على التمويل.

تقديم شهادة من المؤسسة العامة للتقاعد أو التأمينات الاجتماعية بالنسبة للمتقاعدين.

أما بالنسبة للعاملين في القطاع العسكري، فعليهم تقديم بطاقة العمل مع تعريف للراتب الخاص بهم.

ما هي مميزات برنامج تسهيل التمويل بدون كفيل 1443 ؟

يتميز برنامج تسهيل بالعديد من المميزات أبرزها: