بالتقسيط أسرع تمويل بدون تحويل الراتب بهامش ربح منافس لدى منصة سلفة

منصة سلفة في المملكة هي أسرع تمويل نقدي شخصي ميسر لجميع السعوديين الآن حيث يمكن الحصول على التمويل بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري أو مختصر الراتب كما يتم التقديم عليه عبر الإنترنت لتوفير الوقت والمجهود ومن أجل تقليل التزاحم على المصالح الحكومية في الوقت الحالي ويمتاز التمويل بالتقسيط الميسر بجدولة مريحة لجميع العملاء السعوديين في المملكة العربية السعودية ويتم الحصول على مبلغ تمويل بحد أقصى 5000 ريال للتسهيل على المواطنين السعوديين توفير أحتياجهم الشهرية بدون شروط معقدة والآن يسمح فقط بالحصول على أسرع رابط سلفة فورية وطارئة في السعودية من خلال منصة سلفة التابع إلى مؤسسة النقد العربي السعودي في أراضي المملكة.

أهم الشروط المطلوبة لتوفير أسرع تمويل لدى منصة سلفة بالمملكة

منصة سلفة في المملكة تقدم أسرع تمويل نقدي بفترة سداد طويلة بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري بالمنصة كما يوفر موقع سلفة الكثير من المزايا التمويلية ولكن بعد توفير بعض الشروط والأحكام المطلوبة عبر منصة سلفة للموافقة على القرض في 15 دقيقة :

يحب توفير مدة خدمة عمل ثلاثة شهور للقطاع الحكومي وتوفير مدة خدمة عمل ستة شهور للقطاع الخاص بالسعودية للحصول على موافقة من منصة سلفة في المملكة.

مبلغ التمويل يبدأ من 1000 ريال سعودي ويصل إلى 5000 ريال سعودي عند موافقة منصة سلفة في المملكة العربية السعودية.

يشترط أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية ويمتلك هوية وطنية سارية في السعودية ويحصل على راتب شهري لا يقل عن أربعة ألف ريال سعودي عند طلب التمويل من المنصة.

مميزات الحصول على تمويل من منصة سلفة في المملكة