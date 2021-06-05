وكيل “الصحة” ينشر إعلاناً لتطعيم المواطنين بالرياض قبل 60 عاماً.. ويعلق عليه

بلادي – الرياض:

نشر وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري، إعلاناً قديماً لحملة تطعيم المواطنين بالرياض ضد مرض الجدري قبل 60 عاماً.

وقال الدكتور عبدالله عسيري، معلقا على الإعلان الذي نشر عام 1382 هـ الموافق 1962م، إن اللقاحات كانت ولا زالت طوق النجاة من الأوبئة.

ويظهر في الإعلان، قيام أمانة الرياض بحملة تطعيم للأهالي ضد مرض الجدري مجانًا، داعية المواطنين أن يقبلوا على تطعيم أنفسهم وعائلاتهم، مؤكدة أن الوقاية خير من العلاج.