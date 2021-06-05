مصابين بكورونا.. ضبط 23 شخصا لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي في تبوك والحدود الشمالية

بلادي – الرياض:

تمكنت الجهات الأمنية بمنطقتي تبوك والحدود الشمالية، من ضبط 23 شخصا لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس “كورونا”، حيث تم ضبط 18 شخصاً في تبوك، و5 أشخاص بالحدود الشمالية.

وتم ضبط المخالفين بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة “كورونا”، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، تمهيداً لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

ونصت الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد عن سنتين، أو بهما معًا، وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة، وفي حال كانت المخالفة قد صدرت من غير السعوديين، يتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.