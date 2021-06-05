المسند: موسم الغبار الربيعي انتهى وبدأنا السكون الصيفي.. ومنطقتان تشذان عن الاستقرار

بلادي – الرياض:

أكد أستاذ المناخ السابق بجامعة القصيم، الدكتور عبد الله المسند، اليوم (السبت)، أنه بانتهاء شهر مايو الماضي، انتهى موسم الغبار الربيعي.

وأوضح المسند، أنه مع بداية شهر يونيو، نتعرض لموسم السكون الصيفي، مشيرًا إلى كون هذا الموسم مستقرًا بشكل عام.

وبيّن، أنه يشذ عن قاعدة الاستقرار منطقتان، الأولى هي المنطقة الشرقية، والتي تتعرض عادة لهبوب رياح البوارح، خلال يونيو ويوليو.

وتابع، أن المنطقة الثانية هي جازان، والتي تتعرض لموسم يسمى موسم الغبرة، قبيل نهاية يونيو وحتى منتصف أغسطس.