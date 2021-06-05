بلادي – الرياض:
أكد أستاذ المناخ السابق بجامعة القصيم، الدكتور عبد الله المسند، اليوم (السبت)، أنه بانتهاء شهر مايو الماضي، انتهى موسم الغبار الربيعي.
وأوضح المسند، أنه مع بداية شهر يونيو، نتعرض لموسم السكون الصيفي، مشيرًا إلى كون هذا الموسم مستقرًا بشكل عام.
وبيّن، أنه يشذ عن قاعدة الاستقرار منطقتان، الأولى هي المنطقة الشرقية، والتي تتعرض عادة لهبوب رياح البوارح، خلال يونيو ويوليو.
وتابع، أن المنطقة الثانية هي جازان، والتي تتعرض لموسم يسمى موسم الغبرة، قبيل نهاية يونيو وحتى منتصف أغسطس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المسند: موسم الغبار الربيعي انتهى وبدأنا السكون الصيفي.. ومنطقتان تشذان عن الاستقرار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.