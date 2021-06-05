بلادي – الرياض:
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عقد مزاد علني لبيع ”سيارات” في جمرك ميناء جازان، يوم (الإثنين) المقبل.
واشترطت الهيئة للدخول في المزاد، دفع مبلغ تأمين إلزامي يقدر بـ50 ألف ريال، مع دفع عمولة السعي 2.5 % علاوة على قيمة البيع عقب رسو المزاد.
وألزمت المشتري بإخراج السيارات خلال 5 أيام، وفي حال تخطي المدة المسموح بها سيتم تحصيل “أرضيات”، وإذا زادت المدة سيتم عرض السيارات للبيع مرة أخرى.
وأشارت إلى أنه سيتم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية، بحسب توجيهات وزارة الصحة، ومنها، تطبيق توكلنا، والتباعد، والكشف عن الحرارة، والالتزام بالحد المسموح للتجمعات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ”الجمارك”: مزاد علني لبيع سيارات بـ”جازان” الإثنين المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.